Los problemas de filtraciones de agua tienen solución por www.jmnavarrosl.com

¿Realmente el ciudadano está concienciado de que las filtraciones de agua en el lugar de trabajo, negocio o de la vivienda tienen solución? Hoy en día está visto que cuando el ciudadano hace una obra si es de nueva construcción se precisa impermeabilizar y aislar el inmueble, sobretodo para evitar problemas posteriores provocados por el exceso de humedad lo que va a suponer un importante ahorro económico en el día a día. Es cierto que el impermeabilizar una vivienda resulta algo más costoso cuando se trata de una restauración o de una vivienda que ya presenta problemas de humedades, que cuando se hace una obra de inicio.

La impermeabilización es un método que evita la entrada del agua a la vivienda y resulta de vital importancia en la estructura del edificio.

La humedad es uno de los grandes problemas que puede suceder en una vivienda, la cual no solo afecta al estado físico de la fachada del edificio, detectable a simple vista que suele llamar la atención del ciudadano como manchas en el exterior, desprendimiento, desconchado de las pinturas, grietas, etc.; sino al rápido deterioro que el inmueble puede llegar a sufrir provocando importantes problemas de insalubridad (plagas de insectos, hongos, moho en las paredes, etc.) a los inquilinos que vivan en la vivienda.

Ya sea en fase de construcción o en fase de rehabilitación es muy importante tener en cuenta el control de agua, ya que esta es capaz de filtrarse por cualquier rotura o grieta.

Los sistemas de impermeabilización pueden ser utilizados en toda clase de superficies y brindan excelentes prestaciones como:

- Evita la formación del salitre y manchas antiestéticas

- Su instalación no precisa de albañilería y son de muy poco peso

- Puede ser instalada en todo tipo de formas hasta las mas complicadas

- Es muy resistente a los movimientos estructurales

- Evita que el agua se filtre a través de los muros y que la humedad afecte al interior del hogar.

Para evitar la humedad por capilaridad tanto los cimientos como los muros de la vivienda deben de contar una impermeabilización única siendo necesario que estén muy bien protegidos de la humedad.

En obra nueva la impermeabilización de los cimientos debe de realizarse justo en el momento de la construcción, ya que si no se realiza pasado un tiempo aparecerán las humedades por capilaridad dando lugar a importantes y graves problemas.

En el caso de las casas antiguas o construcciones en la que la calidad es mediocre es habitual el que no se haya colocado un impermeabilizante que rompa la capilaridad en los cimientos, por lo que en el momento que aparezca la humedad por capilaridad es aconsejable actuar de inmediato solicitando los servicios de un profesional como J.M. Navarro S.L., que analizará el origen del problema asesorando sobre la mejor de las soluciones.

Una ventilación insuficiente, un aislamiento térmico insuficiente en los cerramientos o unas bases débiles afectan de manera negativa en el valor de la propiedad por lo se precisa de una buena impermeabilización del inmueble para crear un ambiente más sano.

Toda impermeabilización ya sea en edificios de nueva construcción como en inmuebles que deban de ser rehabilitados ayuda a incrementar el valor de la propiedad en el mercado, crear un ambiente de vida mucho más saludable para la familia, así como un hogar más atractivo y cómodo.