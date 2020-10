Internxt cierra una nueva ronda de inversión con The Venture City Comunicae

lunes, 5 de octubre de 2020, 18:05 h (CET) Tras el cierre con éxito de la Ronda de Inversión con SociosInversores.com, Internxt acaba de anunciar que ha cerrado un acuerdo de inversión con uno de los más importantes Venture Capital del mundo Internxt acaba de anunciar que ha cerrado un acuerdo de inversión con uno de los más importantes Venture Capital del mundo,The Venture City. Esta financiación incluye una inyección de capital de 100.000 euros y aproximadamente 80.000 euros que vendrán como una reducción de los costes en los que Internxt incurre a menudo al utilizar servicios como Amplitud, Stripe, Drift, HubSpot, IBM Cloud, Zoho, ZenDesk, SendGrid; y por supuesto, el valor intangible de su exclusivo programa de aceleración. A cambio, Internxt le dará a The Venture City un 6% en participaciones de la compañía, valorando así la empresa en 3 millones de euros.

The Venture City un venture capital y una aceleradora con sede en los Estados Unidos, que ayuda a las startups a conseguir un impacto global. TVC está dirigida por un equipo internacional, con experiencia en empresas de tecnología de alto crecimiento, e inspirada por la necesidad de transparencia, diversidad y equidad en la industria. Esta inversión de 180.000 euros es, por lo tanto, una adición a la ronda de inversión de más de 250.000 euros que Internxt cerró a principios de este año a través de la plataforma de Equity Crowdfunding SociosInversores.com.

Es importante destacar que la tasa de aceptación de The Venture City es un 2%, que es significativamente mucho más baja que la de la Universidad de Stanford.

Internxt también forma parte del programa de aceleración de startups Lanzadera, así como del programa de aceleración del CEEI (Centro Europeo de Empresas Innovadoras). Gracias a ellos, podrían añadirse más fondos de inversión a la empresa en los próximos meses.

Sólo 40 startups de alto potencial son seleccionadas al año para trabajar con el Dream Team de TVC para prepararlas para crecer de forma exponencial. El programa de 5 meses tiene un fuerte énfasis en el producto, el crecimiento, la ingeniería y los datos; y apoya otras áreas clave como la estrategia de recaudación de fondos, la internacionalización, el talento/cultura, así como las instituciones y las conexiones con los medios de comunicación.

The Venture City ha invertido en empresas como Cabify, Peoople, Airning, y más. Internxt prevee un crecimiento en 2021, y se preparará para una Serie A en 2022 llegando a conseguir una valoración de 10 millones de euros.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.