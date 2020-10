Juegosmesa.info: Los mejores juegos de mesa para jugar en casa Comunicae

lunes, 5 de octubre de 2020, 17:41 h (CET) Divertirse desde la comodidad del hogar, ya no es un problema, porque han salido al mercado los mejores juegos de mesas para jugar en casa, en compañía de amigos y familiares y así recrearse de forma divertida y dinámica Están elaborados con interfaz muy atractiva, ideal para todas las edades, desde los más pequeños de la casa, hasta los jóvenes y adultos, no podrán resistir al querer participar de estos fantásticos juegos, que ponen en prácticas sus destrezas, conocimientos y habilidades.

Además, los juegos de mesa son muy populares en el mercado, todos tienen alguno en su hogar, se pueden encontrar en cualquier juguetería local y en tiendas virtuales, que ofrecen estos productos a precios muy accesibles.

¿Por qué es bueno tener un juego de mesa en casa?

Los juegos de mesa, son la mejor forma de divertirse en familia, fomentando la sana competencia, de habilidades y destrezas, de cada uno de los integrantes, pues cada diseño y estructura cumplen una función didáctica y lúdica diferente. Estrechando los lazos entre los jugadores y brindando las habilidades al llegar a la meta.

Asimismo, son muy accesibles y económicos, lo mejor de todo, es que promueven la participación de varios integrantes; lo cual hace, que sean muy emocionantes y divertidos.

Juegos de mesa para jugar en casa más populares

Cada vez es más común, debido al confinamiento, ver a familias sentarse alrededor de una mesa para jugar a un juego durante horas con la familia.

Existe una gran diversidad de juegos de mesa y en las siguientes líneas se presentan algunos de los mas vendidos y mas populares:

Monopoly Tramposo

Ahora el monopoly muestra una nueva faceta, en donde romper las reglas es la orden del día, crea estrategias y diviértete, con los movimientos y picardía de cada participante, que harán lo imposible, al conquistar las propiedades de los demás competidores. Cada partida dura un tiempo aproximado de una hora y con un máximo de 6 jugadores.

7Wonder

Es un juego estratégico, dinámico y muy popular, en el cual, se construye una civilización, en el que cada jugador, compite por fundar nuevas edificaciones y monumentos que mejoran el desarrollo del pueblo.

Para divertirse con amigos y avanzar, al conquistar territorios y riquezas, que hará este tiempo muy ameno. El juego se concluye en 45 minutos y participan 7 personas, como máximo.

Juego de Tronos

Este juego rompe los récord de ventas, al ser tan popular como la serie; se basa en la temática de esta, en un juego estratégico que lleva a cada participante a crear tácticas que le permitan llegar a conquistar el trono de hierro.

Definitivamente, este juego no debe faltar, es apto sólo para jóvenes y adulto; estudia los movimientos de los oponentes de otros reinos y diviértete. Duración: dos horas aproximadamente. Máximo 6 jugadores.

Azul

Este es uno de los juegos con más favoritismo de todo el mundo, en donde cada participante debe demostrar su creatividad y estrategias, al construir mosaicos; con una dinámica muy divertida que pondrá a cada uno a pensar hasta cumplir su labor. Tiene un tiempo de duración de 1 hora y participan máximo 4 personas.

