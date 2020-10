Todopañales.es explica cómo no todos los pañales son iguales Comunicae

lunes, 5 de octubre de 2020, 17:49 h (CET) Algo que forma parte de los enseres, cuando se tiene un bebé son sin lugar a duda los pañales. Estos forman parte del día a día; y es una inversión la cual cambia con el paso del tiempo Tomando en cuenta estos aspectos, dentro del mercado existen una gran variedad de pañales, de diferentes marcas y materiales, que facilitan la vida con respecto a las necesidades fisiológicas de los bebés.

Es por ello, que se clasifican por tallas, peso y edad del bebé, para señalar la capacidad que tiene cada uno en relación a la cantidad de líquido que resiste.

Entre la gran variedad de artículos de pañales que se pueden encontrar en el mercado cabe destacar la última moda de regalar tartas de pañales, no es otra cosa que un conjunto de pañales elaborando figuras divertidas (en forma de tarta) perfecto para un regalo.

Pañales para los 30 primeros días

Los recién nacidos, son los más pequeños y vulnerables, en cuanto al uso de pañales; porque su piel es muy delicada y suave; así que los pañales de recién nacido (RN) deben estar hechos de material hipo alergénico, con fibra de algodón y malla absorbente, que permita que la piel del bebé esté seca y fresca.

Con cualidades especiales para piel más delicada

Algunos de ellos, tienen gel y cobertura con aloe vera, ideal para la delicada piel del recién nacido, este tipo de pañal es más adecuado en los primeros días.

Hay unos con cubierta plástica, que no permite que el mismo material transpire, lo cual general calor y posibles pañalitis y roce en las pompitas del bebé. Los pediatras aconsejan cambiar el pañal cada dos horas, si no ha evacuado; para evitar estas molestias.

Pañales medianos para bebés de 5 a 10 kg

Después del primer mes, el bebé deja de utiliza los pañales RN; es notable que, en esta etapa, ya aumentado un poco de peso y de tamaño; su piel es más fuerte, pero aún hay que protegerla del roce y el calor.

Hay que pensar en la comodidad

En esta etapa, es posible ir utilizando pañales de marcas que muestren su consistencia y calidad, y es importante destacar los de mejor material para proteger la piel del bebé, son elaborados en fibra de algodón con azas elásticas, ajustables que brinden comodidad al cuerpo sin apretarlo.

Estos pañales son más resistentes y tienen más capacidad de absorción; son utilizados hasta casi el primer año, dependiendo de la contextura del bebé.

Pañales grandes de bebés de 8kg hasta 13 kg

Estos pañales ya son más ergonómicos, pues el bebé en esta etapa tiene mayor movilidad; por lo que, la estructura de los mismos, permite que pueda desplazarse mientras gatea o da sus primeros pasos.

Ajustes diferentes que se destacan según lo que le guste al bebé

Existen pañales con goma elástica, en vez de cierre mágico; el cual se ajusta como si fuera una ropita interior, sosteniéndose perfectamente sobre su cuerpo, cabe destacar que son más absorbente que los anteriores, porque el bebé tiene más emisión de líquidos en esta etapa.

Evitar utilizar pañales con cubierta de plástico, algunos de ellos no contienen suficiente relleno de gel absorbente, o el material se desintegra formando un bulto en el centro del mismo.

Pañales Extra grandes de 10 a 15 kg

Estos pañales ya son diseñados para los bebés que pronto dejarán esta etapa; son más grandes y tienen mayor cubierta de gel absorbente; en esta edad, los niños orinan un porcentaje mayor de líquidos y se están preparando en usar la bacinica.

Es muy importante recordar comprar pañales que tengan fibra de algodón, tanto en su cubierta como rellenos; son la mejor opción al cuidar la piel del bebé.

Se puede encontrar todo esto y mucho más en Todopañales.es

