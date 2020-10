Más de 6.000 personas recurren a la plataforma de afectados por IRPH de Bufete Rosales Comunicae

lunes, 5 de octubre de 2020, 16:37 h (CET) El IRPH (índice de referencia de préstamos hipotecarios) comenzó a aplicarse en España en 1994 y llegó a ser el índice de hasta el 10% de las hipotecas. Sin embargo, en marzo de 2020, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció que se trataba de un tipo de interés abusivo y manipulable. Desde entonces, cientos de personas están pendientes de litigios contra el IRPH con el fin de reclamar el dinero que se les cobró de manera indebida ¿Cómo saber si una hipoteca tiene el IRPH?

El método más sencillo es consultar la escritura del préstamo hipotecario. El IRPH debería encontrarse habitualmente en la cláusula tercera, bajo el apartado de “intereses” o “tipo de interés variable”. Si los tribunales españoles aceptan las reclamaciones individuales, y dependiendo de la cantidad del préstamo y los años que estuviera vigente, la cantidad que se puede recibir como afectado hipotecado estaría entre los 15.000 y los 40.000 euros.

Los afectados por esta cláusula se organizan en diferentes plataformas a lo largo de todo el país. Estas plataformas se encargan de analizar cada caso de manera personalizada y de guiar al cliente durante todo el proceso judicial. Si la hipoteca contiene IRPH, lo mejor es unirte a una plataforma, ya que la unión hace la fuerza, y cuántos más afectados se unan, mayor es la posibilidad de éxito. Bufete Rosales es un despacho de abogados con un 99% de éxito que ha ayudado a más de 80.000 clientes a recuperar más de 500 millones de euros. Esta plataforma reúne más de 6.000 afectados.

¿Por qué es el IRPH abusivo?

La razón principal es la falta de transparencia por parte de los bancos, que no facilitaron a sus clientes la información suficiente. Por tanto, los juzgados de nuestro país tienen que analizar cada caso específico para determinar si la entidad bancaria en cuestión incluyó el índice en la hipoteca sin ser lo suficientemente clara sobre las condiciones.

La misma sentencia del TJUE especifica en qué casos una cláusula no es transparente y, por tanto, abusiva:

- Si la cláusula no tiene una “redacción clara y comprensible”.

- Si a la hora de firmar la hipoteca, no desglosaron qué elementos se emplean para calcular el interés ligado al IRPH.

- Si no se proporcionaron la evolución histórica del índice de referencia.

Si se da alguna de estas circunstancias en las escrituras de la hipoteca, el juez puede sentenciar que en ese caso el IRPH es una cláusula abusiva y eliminarla del contrato. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea también ofrece en su sentencia la posibilidad de sustituirlo por otro.

Actualmente, el índice que más se aplica para los préstamos hipotecarios en España es el Euribor, que se considera más beneficioso para el consumidor. De hecho, tras la sentencia del TJUE, varios juzgados españoles ordenaron sustituir el IRPH por el Euribor por este mismo motivo. Concretamente, una hipoteca que esté referenciada al IRPH pagará entre un 1,5% y un 3% más que una referenciada al Euribor.

Se puede recuperar el dinero pagado de más

Si se dictaminara que el IRPH fue incluido en la cláusula de manera transparente, todavía es posible reclamar el IRPH, aunque no por la vía judicial. Las opciones variarían entre la novación (negociar con la entidad para que sustituyan el índice por otro), la subrogación (cambiar el préstamo bancario a otro banco modificando el índice en el proceso) o, directamente, la cancelación del préstamo.

