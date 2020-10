El Big Data y la Inteligencia Artificial se alían con la biometría para evitar el fraude online Comunicae

lunes, 5 de octubre de 2020, 15:37 h (CET) Quantum Data incorpora la biometría de Biocryptology para reforzar la seguridad online y combatir el fraude Biocryptology, la compañía de tecnología de identificación biométrica, y Quantum Data, la startup especializada en el tratamiento de grandes bases de datos de información pública mediante tecnologías de Big Data e Inteligencia Artificial, han acordado la implementación de una solución de identificación segura a través de la biometría. Quantum Data se convierte así en la primera empresa de su sector en aplicar este tipo de tecnologías, junto a la tradicional forma de acceso a través de contraseñas, para la gestión segura de grandes bases de datos y la detección de operaciones fraudulentas que generan pérdidas millonarias.

Los usuarios de la compañía de Big Data podrán acceder a sus perfiles y obtener informes de forma sencilla y segura utilizando sus datos biométricos guardados en el móvil, eliminando la necesidad de insertar contraseñas en cada acceso. Esta tecnología introduce una nueva barrera de seguridad frente al phishing -el método que usan los ciberdelincuentes para estafar a los usuarios y conseguir información personal, como contraseñas o datos bancarios- asociado al acceso tradicional a sitios web con usuario y password.

Quantum Data cuenta con la mayor base de datos de viviendas de España, con aproximadamente 81 millones de registros tratados con inteligencia artificial. Ofrece bases de datos vinculadas que permiten a sus clientes crear productos y soluciones que abarcan desde la valoración de una cartera de inmuebles, hasta aplicaciones de identificación de operaciones fraudulentas, o clasificar las zonas geográficas en base a su área de riqueza y movilidad de la población en su tránsito diario.

Quantum Data ha procesado ya más de 68.850 millones de datos obtenidos a través de diferentes fuentes públicas empleando ‘Machine Learning’, incluyendo información detallada sobre aspectos tan dispares como el valor catastral y de mercado de las viviendas, IBI, tipo de unidad familiar, edades probables, hábitos de consumo, gastos energéticos y del hogar, capacidad financiera, entre otros. Son datos que en conjunto aportan un gran valor del contexto geográfico a entidades bancarias, aseguradoras o compañías en expansión a la hora de analizar el riesgo de llevar a cabo operaciones en cada territorio o evaluar las posibilidades de éxito de un determinado negocio.

Según un estudio reciente del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid, las denuncias por usurpación de identidad están creciendo a un ritmo anual del 82%, y se estima que este tipo de delito conlleva unas pérdidas de 1.600 millones de euros al año en España. No obstante, sólo el 5% de los usuarios de internet puso en conocimiento de las autoridades correspondientes haber sufrido este tipo de delito.

“La identificación biométrica ofrece el plus de seguridad y confidencialidad que demanda el sector del Big Data para gestionar sus perfiles. Las empresas cada vez necesitan fórmulas más seguras y fáciles de gestionar para desarrollar sus actividades, particularmente en sectores donde un error de cálculo o la suplantación de identidad puede generar pérdidas cuantiosas”, ha señalado Javier González, director de Biocryptology.

“Entre las soluciones Customer Identity Access Management (CIAM) analizadas seleccionamos Biocryptology porque ofrece la garantía de seguridad de que la biometría no se almacena en bases de datos externas, evitando riesgos de vulnerabilidad. Además, al ser una plataforma abierta, permite que los usuarios de Quantum Data puedan beneficiarse de la identificación con la misma App en múltiples sitios web y en accesos tanto presenciales como digitales”, ha declarado Luis Salvador, CEO de Quantum Data.

La tecnología de Biocryptology también permite cumplir con la autenticación reforzada (SCA) exigida en la Directiva Europea de Servicios de Pago (PSD2). Esta norma europea es de obligado cumplimiento para banca, comercio electrónico y otros actores para reforzar la seguridad en los pagos, exigiendo la doble autenticación del usuario en las compras online.

