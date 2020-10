McDonald’s, Ikea y otras marcas compartirán en Digital CX Congress 2020 las tendencias y claves del CX Comunicae

lunes, 5 de octubre de 2020, 14:01 h (CET) La VIII edición de Customer Experience Congress, el congreso más importante de CX en España organizado por Dir&Ge, se celebra los próximos días 21 y 22 de octubre. Teniendo en cuenta el contexto y por prevalecer la seguridad de todos, este año será un encuentro 100% Digital La cita de referencia sobre Experiencia de cliente contará una vez más con los profesionales y marcas más destacadas como McDonald 's, Hero, Ikea, Maxxium o CAPSA entre otras, en formato de ponencias, mesas de debate temáticas y casos de éxito. Una cita imprescindible para descubrir las últimas tendencias de CX.

Digital Customer Experience Congress será de acceso gratuito para todos los directivos que quieran conocer las claves sobre cómo construir auténticas experiencias de éxito para sus clientes.

Customer Experience único y diferencial

La evolución de las expectativas del cliente en un contexto marcado por la aceleración digital y la incertidumbre, ha impulsado que las marcas focalicen sus esfuerzos, ahora más que nunca, en repensar su forma de interactuar con el consumidor.

Adaptarse al nuevo ecosistema manteniendo el compromiso y aumentando la rentabilidad requiere un cambio de estrategia en el que las nuevas tecnologías ocupan un espacio clave para impulsar una resiliencia a largo plazo y generar un customer experience único y diferencial.

Mejorar el CX implica la automatización de procesos y capacidad de aprovechar los datos generados en cada una de las interacciones con el cliente para poder construir relaciones sólidas que garanticen el engagement con el consumidor omnicanal y aseguren el crecimiento y continuidad del negocio.

Ponentes

En este contexto, CX Congress 2020 llega en formato online para analizar de la mano de más de 20 Speakers, directivos de marcas de referencia, las claves de diferenciación para superar las expectativas del cliente.

El panel de Speakers destacados incluye entre otros:

Natalia Echeverría, Directora de Marketing de McDonald 's España .

. Juan Povedano, Director de Marketing e Innovación en CAPSA .

. Marcos de la Torre, Director de Marketing de Maxxium España .

. Andrés Contreras, CEO para España, Portugal y Latinoamérica del grupo BESTSELLER.

Ignacio Merry del Val, Ecommerce Manager de Ikea España.

Federico Iglesias, CMO de PcComponentes.

Jon Mielgo, Marketing and Digital Director de Hero España. Customer Experience Congress 2020 cuenta con el impulso de Oracle, Zendesk, Digimind, Smartbox y la colaboración de Actitud de Comunicación como agencia oficial de comunicación y EventsCase como Partner Tecnológico.

CX Congress 2020 Tendencias y Claves de Diferenciación

Web del encuentro y registros: cxcongress.com

Sobre Dir&Ge

Dir&Ge es la plataforma de comunicación online líder del entorno directivo en España, gracias a la realización de encuentros B2B exclusivos. Ofrece a los decision makers de las compañías los mejores contenidos empresariales y las best practices más relevantes del panorama nacional e internacional con el objetivo de compartir visiones e incrementar oportunidades de negocio.

