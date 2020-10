Posicionamiento SEO para afrontar la crisis, por elmejorseo.com Comunicae

lunes, 5 de octubre de 2020, 13:54 h (CET) El posicionamiento SEO se ha convertido en una de las herramientas más potentes del marketing digital a la hora de afrontar la actual crisis derivada de la pandemia mundial de coronavirus. Esto se debe a que muchas empresas han tenido que reinventarse a marchas forzadas, adaptando su actividad al modo online El SEO, cuyas siglas en inglés significan search engine optimization, consiste en una serie de estrategias de cara a mejorar el posicionamiento en los buscadores de internet, especialmente en Google, porque de nada sirve tener una fabulosa web o tienda online si nadie la encuentra y nadie la visita.

Las estrategias que se requieren para realizar el mejor SEO son diversas, y van variando al tiempo que Google también va cambiando sus algoritmos (que son secretos) para evaluar las webs y decidir con qué criterios mostrar una u otra como respuesta a la búsqueda de un usuario. Expertos en SEO como Miquel Sintes, que desde el año 2004 está trabajando en este campo, aseguran que quienes trabajan el SEO de sus webs día a día de forma constante no deberían temer los cambios en los algoritmos de Google “El trabajo bien hecho y constante siempre acaba siendo recompensando, no hay atajos, pero el premio de estar en las primeras posiciones vale la pena”.

Sintes también asegura que ahora es el mejor momento para el SEO, ya que son muchas las empresas que se han dado cuenta de la necesidad que tenían de dar el salto completo a lo digital, si lo que quieren es mantenerse y sobrevivir. Los momentos de crisis son también los momentos de cambio, y quienes estén ahí serán los que serán capaces de ocupar los huecos que se abran en el mercado para ellos. “Por supuesto, en internet la visibilidad lo es todo, por eso es tan importante. Puedes pagar por una campaña de publicidad SEM en un momento concreto, pero está demostrado que la gente confía en que aquello que le muestra Google en primeras posiciones es, sin duda, lo mejor, y raras veces buscan más allá de la primera página”.

El SEO local

El SEO local, que estaba siendo una tendencia en los últimos años, ha eclosionado definitivamente, y es algo a lo que hay que prestar mucha atención. “Muchos negocios pequeños no se dan cuenta de lo importante que es estar presentes en internet a través del SEO local” afirma Miquel Sintes “Si tienes una peluquería te interesa que quienes busquen este tipo de servicios en tu ciudad o ciudades cercanas la encuentren, y que sepan rápidamente como llegar, como pedir cita, horarios de apertura, eso puede marcar la diferencia entre atraer a muchos clientes o quedarte tan sólo con los de siempre de tu barrio, y en estos momentos esa diferencia es clave para la supervivencia de un pequeño negocio”.

Contenidos de valor para posicionamiento SEO

El SEO actual está cada vez más enfocado a la experiencia de usuario y a una aportación de valor para este. De este modo el marketing de contenidos es una pieza fundamental del SEO. En este caso Andrea Ortiz se encarga de la planificación estratégica y la redacción de contenidos. “No se trata tan sólo de redactar contenidos para blogs que puedan ayudar y aconsejar al usuario en los más diversos temas. También es importante cuidar la forma en que se presentan los productos, buscar la ‘voz’ de la empresa, la forma en que esta quiere contactar con su público; preparar el texto de una landing page; idear la presentación de un ‘Sobre nosotros’. La redacción de contenidos implica un conocimiento profundo tanto de la empresa como de sus públicos objetivo, y hoy en día es esencial para ofrecer el mejor SEO”.

