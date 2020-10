Saber todo sobre los números, el objetivo de numerosweb.com Comunicae

lunes, 5 de octubre de 2020, 13:57 h (CET) Las matemáticas juegan un papel importante en la vida, a menudo mucho más importante de lo que parece a primera vista La materia prima con la que trabajan las matemáticas son los números, y por ese motivo es importante conocer las características de estos si se quiere abarcar una comprensión completa y absoluta del lenguaje del universo: las matemáticas. Por ese motivo se ha lanzado la página Numerosweb.com, la mayor enciclopedia de números en español.

El objetivo de Numerosweb.com es ofrecer a los internautas toda la información posible sobre los números: que son, sus propiedades matemáticas y trigonométricas, etc. "De este modo nos encontramos con una gran base de datos que no sólo nos calculará al instante la raíz cuadrada de cualquier número, sino que también nos ofrecerá la forma en que se dice ese número en inglés, francés, alemán, portugués o italiano", explican.

La demanda de matemáticos es algo que no ha parado de crecer en los últimos años. La big data se está mostrando como algo esencial para las empresas, y muchos matemáticos están llamados a trabajar en este sector. Se calcula que cada minuto en Internet se generan 4,1 millones de búsquedas en Google, se escriben 347.000 tuits, comparten 3,3 millones de actualizaciones en Facebook, se suben 38.000 imágenes a Instagram, y se envían 34,7 millones de mensajes. Todo un inmenso mar de contenidos que supone una transferencia de más de 1.570 terabytes de información cada 60 segundos. Y para sacar partido de toda esa información se necesitan muchos conocimientos de matemáticas. Los datos son el petróleo del siglo XXI.

Los matemáticos también están siendo esenciales en la lucha contra el coronavirus, y se espera que en el futuro la demanda de personas expertas en matemáticas crezca para poder hacer frente a las posibles catástrofes y pandemias que acechan a la humanidad. Por este motivo, no es descabellado comenzar por aprender aquellos más básico que ofrecen las matemáticas: los números y sus propiedades. Y poco a poco ir aprendiendo más en ese campo que todo augura será, de los más importantes en el futuro.

Numerosweb.com también cuenta con una versión en inglés, numbers data, para ofrecer toda la información sobre números en este idioma.

Próximamente será lanzado numeros.es, que aspirará a convertirse en el mayor portal sobre Números de Habla Hispana

