Las 5 claves de las tendencias de la temporada otoño-invierno de 2020 de Gisela Intimates

lunes, 5 de octubre de 2020

lunes, 5 de octubre de 2020, 13:14 h (CET) Los termómetros han empezado a desplomarse y conviene renovar el armario con las prendas diseñadas con los mejores tejidos del mercado, como es el caso de los artículos del catálogo de Gisela Intimates, que están elaborados con las técnicas más sofisticadas del mercado y esto se traduce en prendas que superan las expectativas de sus clientes La colección otoño-invierno de Gisela viene cargada de numerosas novedades, en cuestión de nuevas prendas, tejidos y diseños que cautivarán a todas aquellas personas que buscan vestirse con artículos sofisticados y modernos.

Principales novedades de la temporada otoño-invierno 2020

Los expertos señalan que esta temporada se podrán ver numerosas novedades en este ámbito, pero los más destacados son los siguientes:

Estampados: estos diseños continúan a la moda gracias a unas prendas que, por lo que se ha podido demostrar en los últimos años, no pasan nunca de moda.

La ropa de noche, entre las que se encuentran las prendas de descanso y la lencería íntima, contempla un gran número de artículos con estas opciones tan extendidas en los armarios.

Dentro de la categoría de los estampados, destacarán, una vez más, las prendas con motivos florales.

Batas: una de las prendas más importantes en el sector será la bata, un artículo que parecía haber caído en el olvido pero que, mediante su reinvención con modelos cruzados y estampados, marcará uno de los hitos en estos meses.



Calcetines originales: los pies son la parte del cuerpo que, probablemente, más sufre y distribuye los efectos del frío, por lo que, en los últimos años, se han optimizado los modelos de calcetines que, otrora ocultos, en estos tiempos son objetos cuyos diseños originales hacen las delicias de quienes los adquieren y los consideran como otro elemento importante de su ‘outfit’.



Braguitas y sujetadores clásicos: lo tradicional también triunfa en la lencería, donde los modelos clásicos siguen en auge en este sector por su funcionalidad y sobriedad para prendas tan delicadas como estas.



Pijamas: tanto de hombre como de mujer, se trata de un artículo que no se queda en desuso. Se busca, especialmente, la comodidad y el abrigo que la temporada requiere pero cada vez prevalece también la intención de hacerse con colores y diseños que cautiven a sus compradores.

Las prendas de Gisela Intimates reúnen todas estas claves que marcarán la temporada otoño-invierno de 2020 en materia de lencería y ropa de descanso, con artículos de primera calidad y al mejor precio.

