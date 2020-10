El Restaurante Palacio de la Bellota celebra su 50 aniversario Comunicae

lunes, 5 de octubre de 2020, 13:22 h (CET) Este restaurante taurino por excelencia, especializado en paellas y jamones de bellota, cumple 50 años al servicio de sus clientes en uno de los locales históricos de Valencia Palacio de la Bellota, restaurante de paella, celebra su 50 aniversario entre fogones con una dilatada experiencia en el sector. Fundado en 1970, actualmente está regentado por la segunda generación de la familia que ha querido mantener el espíritu y la calidad de su cocina de siempre así como el servicio al cliente, quedando en buenas manos este restaurante familiar inaugurado por Don Enrique Grau.

Gracias a su ubicación en pleno centro de la ciudad, es muy visitado por turistas que buscan disfrutar de la cocina mediterránea, los platos típicos valencianos como la paella (una de las especialidades de la casa) o productos de reconocida calidad internacional como es el jamón de bellota, pescados de lonja, carnes y cochinillo. Y es que no en vano, se le conoce también como la catedral de jamón.

Muy próximo a la plaza de toros, destaca por ser el restaurante taurino por excelencia, por lo que no es de extrañar encontrarse con celebridades del mundo del toreo que acuden a deleitarse con su cocina.

Es el sitio ideal para disfrutar del placer de la buena mesa en Valencia en compañía de familia o amigos y es por ello que este restaurante se ha convertido en un clásico de referencia entre turistas y locales que buscan una cocina mediterránea basada en la calidad del producto y los sabores de siempre.

Sus especialidades son la paella, el jamón de bellota Premium, la gamba rallada de Denia, las carnes asadas y el marisco y pescado fresco. Disponen de diferentes menús para grupos, cenas de empresa y se adaptan a cualquier tipo de evento gracias a sus salones para eventos, una terraza amplia y un salón reservado para cenas románticas, con familia o reuniones de negocios.

La clave de su éxito durante tantos años ha sido sus ganas de seguir experimentando e innovando en la calidad de sus platos sin perder su esencia en la tradición y los sabores de siempre, haciéndose un hueco importante entre las propuestas gastronómicas de la ciudad.

En definitiva, el Restaurante El Palacio de la Bellota es el sitio perfecto gracias a la calidad de sus productos y su buen trato al cliente, que está ubicado en pleno centro de Valencia. Además, del 8 al 12 de octubre estará abierto todos los días ofreciendo tanto comidas como cenas y obsequiará a todos los clientes que hagan reserva previa de mesa con una copa de bienvenida.

