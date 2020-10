Los principales equipamientos de los parkings del futuro, según Termiser Protecciones Comunicae

lunes, 5 de octubre de 2020, 12:54 h (CET) El nuevo paradigma de la movilidad, la búsqueda de energías más sostenibles, la aplicación de la tecnología en el funcionamiento de estos espacios o la instalación de protectores más eficaces son algunas de las novedades que se comienzan a ver en los espacios de estacionamiento de los municipios españoles, según recopila Termiser Protecciones Los parkings son lugares muy frecuentados por miles de conductores día a día en distintas ciudades y pueblos de la geografía española pero las instalaciones de hace unos años son muy diferentes a las que se prevén protagonistas en un futuro no muy lejano.

5 elementos que mejorarán la experiencia en parkings

A continuación, se detallan las principales medidas que el sector considera que ayudará a una gestión más ágil y precisa por parte tanto de los responsables de estos negocios como de sus usuarios.

Protectores de calidad

Una de las medidas comunes entre el pasado y el futuro de los espacios de estacionamiento son los protectores de columna de garajes y parkings, pero los nuevos modelos que se pueden ver en el mercado son de una calidad superior y previenen y amortiguan los golpes de una forma más precisa y segura para conductores y las carrocerías de sus vehículos.

Puntos de carga

La movilidad verde, protagonizada por los coches y motos con tecnología híbrida enchufable o eléctrica, es la que ha propiciado que cada vez más responsables de parkings y garajes opten por la instalación de dispositivos de carga para garantizar la autonomía necesaria para que sus conductores puedan moverse con ellos.

Nuevas formas de pago

Parece que en estos recintos, el uso de billetes y monedas se puede complementar con otras formas de pago telemáticas y seguras, como las tarjetas contact-less o, incluso, el empleo del móvil para pagar mediante apps destinadas a ello.

Lectura inteligente

Los empleados en ventanilla parecen cosa del pasado gracias a la tecnología que cuenta con la capacidad de leer las matrículas a distancia y, de esta forma, tener el registro de la duración de su estacionamiento.

Mayor espacio

Quizás es una de las reclamaciones más comunes entre los conductores que usan estos entornos para dejar sus vehículos, ya que, en muchas ocasiones, los huecos son demasiado estrechos.

Por ello, muchos de los encargados de su mantenimiento han aplicado las medidas necesarias para ampliar el espacio, no solo donde se aparca sino, también, en las calles interiores.

Termiser Protecciones es una de las empresas de referencia en el diseño a medida de protectores para todo tipo de entornos, entre los que se encuentran los parkings y garajes, y en su amplia experiencia en el sector han observado estas y otras ideas para mejorar la experiencia de los conductores cuando se mueven por estos lugares.

