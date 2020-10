Cómo la pizarra moderna ha desplazado a la tradicional según Pizarra.pro Comunicae

lunes, 5 de octubre de 2020, 11:58 h (CET) Durante muchos años, las pizarras han sido un recurso que ayuda en el proceso de enseñanza y aprendizaje, por medio de ellas se explica el contenido que se está desarrollando en clases. Realmente es un recurso visual muy necesario, no solo en el aula de clase, si no también, en otros ámbitos donde se desee resaltar una información u organización. Esto pueden ser: hospitales, restaurantes, cocina, oficinas, salas de reuniones y auditorios Pizarras tradicionales

La pizarra tradicional es aquellas que tiene una base de madera, con una superficie laminada en donde se desarrollaba el contenido, con tizas blancas y de colores dejando un mejor seguimiento del tema por parte de los estudiantes.

Las pizarras marco de maderas, son un diseño tradicional, que acompañó por mucho tiempo las aulas de todo el mundo, pero también fue llevada a los hogares con el fin de realizar tareas dirigidas con los más pequeños.

En Pizarra.pro podrás encontrar este tipo de pizarras y otros muchos más que se verán a continuación.

Pizarras modernas

Actualmente, las pizarras tradicionales han sido desplazadas por las pizarras de pantalla acrílicas, con marcadores especiales de borrado fácil, que permiten copiar el contenido de forma más rápida, sin necesidad de ensuciarse debido a las partículas que desprende las tizas.

De igual modo, la tecnología sigue dando pasos agigantados, pudiéndose observar el uso de pizarras interactivas en diferentes aplicaciones que permiten las clases digitales, y dan una breve pincelada de lo que aguarda en el futuro en cuanto a innovaciones tecnológicas para los procesos de enseñanza aprendizaje.

Beneficios de las pizarras acrílicas Vs las pizarras tradicionales

Todas las cosas que faciliten el trabajo y desempeño, siempre serán mejor en cuanto al rendimiento que se obtenga, las pizarras generalmente son un recurso que sirve de apoyo a los docentes y otros profesionales.

Sustitución de la tiza

Entre los principales beneficios que aportan las pizarras modernas, está la sustitución de la tiza por el marcador acrílico; esto es muy favorable porque las manos eran perjudicadas notablemente, debido a los compuestos que la conforman, igualmente con respecto al tema de las alergias respiratorias, por las partículas que desprenden las mismas; de esta manera, también se evita que estas caigan sobre el piso y la ropa de quienes la utilizan.

Fondo reluciente

Asimismo, las pizarras con pantalla acrílicas, tienen un fondo blanco (pizarras blancas); visualmente esto causa un efecto positivo, al recibir la información que está en ella, el aprendizaje se hace más fluido y son ideales en el uso de recursos audiovisuales como proyectores.

Otras cuentan con base metalizadas que ayudan mucho, en cuanto al uso de los recursos magnéticos al hacer una clase más dinámica, que incorpore nuevos elementos dentro de ella, a estas se les conoce como pizarras magnéticas.

Borrado fácil

No es necesario acotar lo molesto que resultaba borrar las pizarras tradicionales, pues no solo requería mas esfuerzo, sino que dejaba una enorme cantidad de residuos que iban en detrimento de la salud de los actores del proceso educativo, sin embargo, las pizarras acrílicas son de fácil borrado y si acaso quedase un residuo sobre ellas puede ser fácilmente retirado con el uso de alcohol quedando como nueva.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.