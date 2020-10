Los claros beneficios de viajar con maletas de calidad según Todomaletas.net Comunicae

lunes, 5 de octubre de 2020, 12:06 h (CET) Cuando se realiza un viaje, es muy común querer empacar todo lo necesario, para ello también hay que tomar en cuenta el tiempo del viaje, el tipo de equipaje que se va a utilizar, y cuáles son los beneficios que aporta al momento de llevarlo Existen diferentes marcas de maletas, realizadas en materiales resistentes y adecuados, protegiendo las prendas y cosas que se colocan dentro de ellas, además están diseñadas con espacio suficiente para las prendas y objetos que deseen empacar, facilitando así el traslado de forma práctica, al implementar ruedas de 360° y azas que permiten desplazarlas.

Estas nuevas presentaciones de alta calidad, garantizan un notable apoyo a los viajeros, porque no tienen que hacer esfuerzos al llevar sus pertenecías, su distribución es muy cómoda y esto permite que sea ligera al transportarla de un lugar a otro.

¿Por qué tener una maleta de calidad?

A parte de ser muy seguras y estar hechas de excelentes materiales que las hacen durables, las maletas de calidad responden a diseños elegantes y ergonómicos, es por ello, que no hay que dudar de poseer al menos una, y disfrutar de sus maravillosos beneficios.

Diseño estructural

Las maletas de calidad están diseñadas de forma estructural, de ese modo, aportan equilibrio y equidad en cuanto al peso que hay en su interior, brindando una mejor ligereza y facilidad de arrastre durante el traslado.

Tamaño ideal

Otro notable beneficio de las maletas de calidad es que son realmente muy espaciosas y tienen dentro de ellas, bolsillos laterales y correas que sostienen firmemente las pertenecías que se llevan en su interior.

Hermosos e insuperables diseños

Por último, las maletas de calidad no solo son prácticas, sino que son muy hermosas, elaboradas en materiales resistentes, con ruedas de silicón y azas plegables que se ajustan perfectamente al tamaño de sus dueños.

También, se encuentran en diferentes gamas de colores, con imágenes, estampados y logos que lucen muy bien con el estilo y personalidad de las personas que la llevan.

Mejores maletas de calidad en el mercado

Maleta de viaje American Tourister

Esta espectacular maleta, de tamaño grande, está elaborada en fibra de plástico, lo que garantiza que sea ligera y practica al momento de movilizarse.

Tiene un cierre resistente que se abre en la mitad, con candados TSA, que brindan una mayor seguridad a las pertenencias, son espaciosas, por lo que, se convierte en la más comprada. Vienen en diferentes colores, así que se puede escoger el que se prefiera.

Son maletas grandes que vienen muy bien para parejas o para estancias largas.

Maleta de viaje Aiurbag

La maleta marca Airbag es un moderno diseño, con estilo sobrio, que brinda a los viajeros el mejor confort y movilidad de equipaje, porque tiene una estructura sólida y equitativa, en la cual se distribuye el peso en su interior.

Sus ruedas son plegables, y rotan de acuerdo a la ubicación de su dueño, con aza plegable de manos libres, con cámara incorporada y Smart Lock con luz led, que brindarán mayor seguridad a tus pertenecías.

Maleta de mano rígida pequeña

La maleta está elaborada en un material resistente, Viene en diferentes colores neutros, con acabado mate. Son ideales para empacar las pertenencias, cuando se realizan viajes cortos.

Sus dimensiones son 60 x 40 x 20mm; dentro de ella se distribuye el equipaje en dos espacios, los cuales están protegidos por correas que lo sostienen.

Posee candados de seguridad con combinación numérica, y ruedas giratorias que facilitan el desplazamiento. Con aza gradual que se dispone de acuerdo a la exigencia de su dueño.

Se podrán encontrar estas maletas y muchas más en www.todomaletas.net

