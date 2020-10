La nueva era del negocio de la música: Dani Aragón prepara a los mánager del presente y del futuro Comunicae

viernes, 2 de octubre de 2020, 16:14 h (CET) El programa formativo 'Manager Evolution' da las herramientas necesarias para trabajar como representante de artistas independientes, dar visibilidad a sus proyectos y monetizarlos, en el nuevo modelo de la industria musical dominado por los entornos digitales Que la industria musical ha experimentado un cambio radical en los últimos años es una realidad que no admite discusión. El modelo de negocio tradicional basado en la venta de discos se ha desmoronado y hoy -que, paradójicamente, es cuando más música que nunca se consume- hay que adaptarse a las nuevas reglas.

No todos los profesionales han sabido adaptarse a la misma velocidad; uno de los que sí lo ha hecho es Dani Aragón, que se ha adelantado a los tiempos con una propuesta llamada a satisfacer lo que hoy demanda el mercado. Dani Aragón, que ha sido subdirector de la emisora Los 40 Principales -uno de los grandes referentes en el ámbito de la radio musical en España-, es experto en estrategias digitales y uno de los mentores más reconocidos en este terreno en el mundo de habla hispana. Y ahora ha decidido compartir su experiencia y conocimiento en su programa formativo, Manager Evolution, en la que el mánager tradicional se convierte en e-manager.

Según Aragón, el e-manager se diferencia del que hasta ahora ha sido el representante clásico en su dominio y habilidad en estrategias digitales que optimicen la visibilidad del artista musical y generen nuevos ingresos, a partir de un modelo de negocio basado en la diversificación y que combina lo digital con lo presencial.

La música ha sido una de las industrias más castigadas por el coronavirus, pero según Dani Aragón “no se debe culpabilizar a la pandemia de la situación de bloqueo que vive el sector, porque solo se ha producido una aceleración de los acontecimientos, de lo que estaba por llegar”.

El negocio de la música está obligado a reinventarse, y esta transformación trae un nuevo modelo de gestión que tiene entre sus grandes ventajas la mayor democratización de un sector que sigue siendo dominado por unos pocos. Un ejemplo: en la plataforma Spotify, donde se encuentran más de 2 millones de artistas, el 95% de las reproducciones -y, por lo tanto, de los ingresos- es generado por solo el 4% de los artistas. Este dato es significativo del poco conocimiento que hay en el sector independiente para gestionar una propuesta musical que genere impacto, y que no intente reproducir -sin los medios necesarios- los métodos de las grandes discográficas.

Dani Aragón ya ha abierto plazas para acceder a su programa Manager Evolution, cuyos cupos está previsto que se agoten en los próximos días. En esta formación participarán algunos importantes referentes de la industria musical como Juan Carlos Chaves (ex-manager de Alejandro Sanz y ex-director de las cadenas musicales de PRISA Radio en España), Ivan Tagua (de Universal Music), Ami Bondía (jefa de Comunicación de Alejandro Sanz), Vanacco (experto en estrategias de crowdfunding) y Carles Gilibet (experto en generar experiencias a través de eventos presenciales).

Recientemente, más de 18.000 personas de 45 países diferentes han participado en la Semana e-Manager, un entrenamiento gratuito en el que Dani Aragón ha querido divulgar la oportunidad que la nueva realidad abre al mercado de la música independiente.

Si se quiere más información sobre este innovador programa para convertirse en e-manager, clicar en este enlace: https://managerevolution.live

