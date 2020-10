El posicionamiento web o SEO sigue siendo la asignatura pendiente de muchas empresas, por Axis Intelligence Comunicae

viernes, 2 de octubre de 2020, 16:18 h (CET) A la hora de impulsar un producto o servicio, resulta fundamental invertir en el posicionamiento web o SEO de la página web de la empresa o autónomo que lo ofrezca. Axis Intelligence, expertos en posicionamiento SEO en Sevilla, desvelan las claves del éxito del SEO en el marketing digital y del incremento de su demanda Axis Intelligence, agencia de posicionamiento SEO en Sevilla, afirma que la revolución digital ha llevado tanto a empresas como a profesionales autónomos a competir en un terreno distinto al que venían utilizando de forma tradicional. Si bien antaño, se competía en un mercado en el que los canales publicitarios y de intercambio estaban asociados al plano físico. En la actualidad, es Internet el lugar donde 'residen' los clientes potenciales a los que ofrecer los productos y servicios, lugar en el que hay que competir por la visibilidad y por atraer su atención.

Hasta hace diez años, había empresas que todavía se preguntaban si realmente era necesario dar el salto al mundo digital y tener una página web corporativa. Hoy en día, a tenor de la opinión de los expertos, ninguna empresa pondría en duda la crucial importancia de tener presencia digital para poder abrirse camino empresarialmente. De hecho, actualmente, los empresarios son conscientes que con tener una página web atractiva no basta para conseguir llegar a sus clientes potenciales; se precisa de una disciplina: el posicionamiento web o SEO, con el que poder ganar terreno a los competidores en el difícil campo de batalla de los buscadores como Google, el lugar preferido por los consumidores y usuarios para buscar información y comprar todo tipo de bienes o servicios.

Cómo posicionar una página web con SEO

El SEO (acrónimo inglés de: Search Engine Optimization) es un proceso que consiste en la optimización de la página web para que de cara a Google ésta se convierta en la indiscutible elección óptima para unas búsquedas concretas que realicen los usuarios.

El posicionamiento de una página web, a tenor de la opinión de los expertos de Axis Intelligence, debe comenzar con anterioridad al diseño de la web, para que ésta se adapte perfectamente a los objetivos que deberá cumplir: ser visible, atraer a los clientes potenciales y convertir sus visitas en ventas.

Si no se ha tenido en cuenta el SEO desde la creación misma de la web, todavía se puede analizar qué debe cambiarse para que una página web pueda competir en igualdad de condiciones por los primeros puestos de los resultados de búsqueda de los principales motores, como Google o Bing.

Los tres pilares del posicionamiento SEO

Los principales objetos de análisis a la hora de evaluar la optimización SEO de una web según https://axisintelligence.com son los tres pilares del seo: el aspecto técnico, la relevancia y la popularidad.

El aspecto técnico engloba todo lo relacionado con el mismo servidor donde esté alojada la página web, los recursos disponibles, su ubicación, el CMS que emplee (Wordpress, por ejemplo), la optimización de la plantilla o theme que se utilice, la caché, la plugins necesarios y su optimización, etc. Todos estos aspectos pueden marcar la diferencia entre tener una base sólida o que represente un lastre al posicionamiento por su lentitud o ineficiente gestión de los recursos.

La relevancia representa otro de los pilares principales del SEO, englobando la arquitectura del contenido y el contenido en sí, si éste responde a la intención de búsqueda del usuario y a lo que Google entiende que debe mostrar en sus resultados de búsqueda.



La popularidad abarca desde el perfil de enlaces de la web (link profile) hasta las señales sociales que se lanzan desde las distintas redes sociales donde la web tenga presencia y participe.

Hoy en día comprar enlaces resulta también de especial importancia para el posicionamiento SEO ya que constituye uno de los principales factores que Google tiene en cuenta para medir la autoridad de una web, lo que recogió en sus primeras patentes y denominó Page Rank. En la actualidad se emplean otras métricas, como son el Domain Authority, Page Authority, Domain Rating, etc, que vienen a cuantificar el link building asociado a una web.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.