FORTISEGUR: Consejos para elegir la puerta de seguridad correcta

viernes, 2 de octubre de 2020, 13:54 h (CET) Dados los resultados del informe sobre inseguridad y delincuencia, la tasa de robos sigue aumentando. Hay que decir que las estadísticas son bastante aterradoras. La mayoría de las veces, los ladrones intentan entrar en la vivienda por la puerta de acceso. Es por eso que muchas personas están planeando instalar una puerta de seguridad. Pero el creciente número de ofertas hace que la elección sea muy difícil David Navarro, consultor de seguridad, aporta en este articulo como adquirir la puerta de seguridad adecuada que puede ser de gran ayuda.

Entre el blindaje de la puerta y la compra de la puerta

Sobre todo, es importante especificar que las puertas acorazadas es una puerta con un sistema de alta seguridad. La función es reducir el riesgo de delito retrasando lo más posible la entrada de los ladrones en la vivienda. El coste de tal dispositivo puede ser particularmente alto. Así que, si no se tiene el presupuesto necesario, hay otra alternativa. Esta es la armadura de la puerta que al igual contiene los escudos de seguridad.

El uso de un buen número de técnicas está en el programa. En primer lugar, durante el diagnóstico, es necesario identificar los puntos débiles de la puerta son la cerradura o las bisagras.

Entonces, se deben desarrollar planes efectivos para corregirlos. Todo esto, por supuesto, es el trabajo de un profesional.

El resultado es bastante satisfactorio. Sin embargo, estas recomendaciones de seguridad para los tiempos del coronavirus son ideales ya que el nivel de protección obtenido no puede ser igual al que proporciona la instalación de una puerta común.

Elegir el fabricante adecuado

La pregunta que suelen realizar los compradores es: ¿cómo reconocer la mejor puerta acorazada? Sin embargo, lo más importante es encontrar el proveedor ideal. ¿Se debería ir a un fabricante, importador o instalador especializado que represente una marca en particular?

Para empezar, el número de fabricantes de puertas acorazadas sigue siendo limitado.

Se dividen en dos categorías:

- Algunos fabricantes pertenecen a la familia de las "monomarcas". Esto significa que ellos mismos fabrican todos los elementos que componen la puerta, incluyendo los cilindros y bombillos.

- Otros fabricantes pertenecen al grupo "Multimarca". Que construyen las puertas de seguridad con varios elementos producidos por otras empresas.

Elegir el instalador adecuado

Para tener una puerta acorazada de alto rendimiento, se debe seleccionar también el instalador. La fiabilidad de la instalación dependerá prácticamente de la decisión.

El instalador debe demostrar fiabilidad, seriedad y la experiencia de las empresas. Cuentan con personal competente, asignan las ofertas pertinentes y proporcionan un servicio postventa de calidad.

Independientemente del instalador elegido, siempre se deben tomar algunas precauciones antes de firmar el contrato. Para empezar, debe solicitar un presupuesto.

Es a través de este documento que se puede averiguar exactamente lo que el proveedor de servicios tiene que ofrecer.

En general, la estimación indica el tipo de puerta que se instalará, las medidas tomadas, el número de llaves proporcionadas y la duración del trabajo. También es importante tener una puerta acorazada certificada con la garantía y la mejor condiciones de pago.

Comprobar las características técnicas de la puerta acorazada

Cuando se compra una puerta acoraza, es crucial estar bien informado sobre las características, especialmente el nivel de resistencia. Es importante no olvidar que se supone que debe reforzar la protección de la propiedad. De hecho, el grado de rendimiento requerido difiere según el tipo de local a proteger.

Obviamente, las necesidades de seguridad de una casa y un negocio no son las mismas. Incluso difieren de una vivienda a otra.

- El primer criterio de selección que debe tenerse en cuenta es la composición de la puerta. Como ya se ha mencionado, el proceso de fabricación adoptado por cada fabricante difiere. Por lo tanto, es esencial comprobar si el fabricante ha utilizado equipo de calidad o más bien equipo de marcas líderes.

- El siguiente criterio es la norma de seguridad. Esto es lo que garantiza el nivel de resistencia de la puerta a los robos y la seguridad que puede proporcionar.

En general, el estándar A2P es el más importante. Sin embargo, también hay que tener en cuenta la clasificación, que está representada por un número 1, 2 o 3. El 1 indica que el nivel de resistencia de la puerta es de 5 minutos. Son 10 minutos para 2 y 15 minutos para 3. Por lo tanto, al comprar una puerta, se recomienda encarecidamente elegir una puerta con certificación A2P BP3.

Otros criterios a considerar

Después de comprobar las características técnicas de la puerta acorazada, es hora de elegir el diseño. Tal diseño está disponible en diferentes colores. Se puede elegir según el gusto o el estilo arquitectónico de la propiedad. Hay que prestar especial atención a los últimos detalles.

A continuación, se debe preguntar por el precio. Es obvio que, si es exigente en términos de calidad, el presupuesto será bastante grande. Sin embargo, es mejor hacer una comparación de las ofertas antes de decidir. De esa manera, se obtendrá una puerta de seguridad acorazada eficiente a un precio asequible.

