LQN Mantenimiento Informático: Consejos para mantener el ordenador sano

viernes, 2 de octubre de 2020, 13:03 h (CET) En este artículo, se revelan valiosos consejos para mantener un ordenador sano con el mínimo esfuerzo. Estas buenas prácticas no sólo ayudan a optimizar el rendimiento del ordenador, sino que también ayuda a evitar problemas de seguridad. ¿No se dice que prevenir es mejor que lamentar? Desinstalar programas que no se utilicen

Entre los amigos, la prensa y los anuncios que recomiendan constantemente programas para revolucionar la vida cotidiana, es probable que el ordenador y el móvil esté repleto de aplicaciones indispensables que nunca se usan, nunca.

Así que se puede tomar 10-15 minutos para eliminar los programas que no se utilicen.

En el campo de búsqueda del menú de inicio, escribir "eliminar”. Entre los resultados de la búsqueda, clicar en Agregar o Quitar programas. La ventana que aparece a continuación muestra todos los programas instalados en el ordenador:

Seleccionar el programa que se desea eliminar y luego clic en el botón Desinstalar.

Precaución: es importante tocar sólo lo que se entienda.

Borrar sólo los programas de los que conoce el nombre para evitar la desinstalación de los recursos necesarios para el buen funcionamiento del ordenador, por ejemplo, los controladores de los diversos periféricos. En caso de duda, es mejor mantener en contacto con profesionales en mantenimiento informático.

No instalar programas innecesarios en el ordenador

Existen tendencias tecnologías para guiarnos este año 2020, además de ser uno de los secretos más efectivos para evitar que el ordenador se convierta en un caracol. Antes de instalar un nuevo programa, se deben realizar las siguientes preguntas:

- ¿Por qué se necesita este software?

- ¿No se tiene ya un programa que realiza el trabajo?

- ¿Con qué frecuencia se va a usar este programa?

- ¿Está seguro de que este software es de alta calidad y cumple con las expectativas?

Es importante tomar el tiempo para comparar diferentes programas. Hoy en día es muy fácil encontrar pruebas más o menos objetivas sobre un producto determinado como cámaras, software, impresoras…

Para ello, se debe empezar abriendo el navegador de Internet y vaya a al motor de búsqueda favorito.

En el campo de búsqueda, introducir la palabra clave "test" seguida del "nombre del producto" del que se desea información. Si no se habla inglés, se pueden limitar los resultados al idioma español. Finalmente, todo lo que se tiene que hacer es hacer clic en uno de los resultados propuestos.

Entonces se puede instalar un software de mejor calidad que realmente satisfaga las necesidades.

Rechazar el software incorporado con algún programa gratuito

Existen muchos problemas informáticos que se puede solucionar rápidamente. Para financiar el desarrollo de algunos programas gratuitos, algunos editores ofrecen instalar otros programas durante el proceso de instalación.

Este es, por ejemplo, el caso de CCleaner. Durante el proceso de instalación, de repente se pregunta si quieres instalar Google Chrome de pasada.

La parte difícil es que, si no se toma el tiempo de leer lo que hay en la pantalla y hacer clic frenéticamente en el botón Siguiente para instalar el software, se termina con un software adicional que no se ha pedido.

Así que se debe prestar mucha atención y leer lo que aparece en la pantalla mientras se instala un programa. En el 99,9% de los casos, siempre tiene la posibilidad de quitar una o más tajos para evitar la instalación de un programa no deseado.

Otro ejemplo: el antivirus gratuito Avast ofrece la instalación de Google Chrome por defecto.

En resumen, no se puede repetir lo suficiente: siempre el tiempo necesario de leer la información que aparece en la pantalla cuando se instala el software además prestar atención a mejorar la seguridad de las empresas. Esto ahorrará muchos problemas y sorpresas...

Limitar el software al máximo al inicio de Windows

Los programas que se inician con Windows ralentizan el inicio de un ordenador y utilizan permanentemente recursos valiosos como el procesador y RAM.

Además, hay una buena posibilidad de que no se usen estos programas regularmente.

Por lo tanto, de vez en cuando, comprueba los iconos en el área de notificación.

Deshabilitar el software que no está usando en la bandeja del sistema.

Si no se tiene una buena razón para mantener estos programas funcionando permanentemente, desactivarlos usando CCleaner.

Ordenar los documentos personales y no guardar todo en el sistema

Archivar y clasificar regularmente los documentos personales es beneficioso por varias razones:

- Se reduce el número de archivos basura que Windows tiene que indexar y administra.

- Encontrar los archivos más fácilmente si se establece una lógica de archivado.

Evitar el software de limpieza milagroso

El rendimiento del ordenador es muy importante ya que hay un número impresionante de programas de software de pago disponibles para acelerar, limpiar y proteger el ordenador. El punto en común de las páginas de venta de estos programas es que prometen milagros.

Si se cede al miedo de que estos editores vendan, ralentizará el ordenador de forma drástica y se puede ocasionar más problemas de los que se puede resolver. La mayoría de estos limpiadores milagrosos se colocan en la bandeja del sistema y consumen constantemente recursos para optimizar el ordenador o portátil.

No instalar software pirata

Hay muchas razones para no instalar software pirateado. Uno de ellos es que la mayoría de los programas ilegales disponibles en Internet están infectados con virus.

