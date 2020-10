NTT Ltd. acelera las Soluciones de Seguridad por Diseño Comunicae

viernes, 2 de octubre de 2020, 12:46 h (CET) La incorporación de la tecnología de seguridad en la nube de Cisco se alinea con los Servicios de Seguridad Gestionados de NTT Ltd. para crear redes seguras para las empresas NTT Ltd., empresa de servicios tecnológicos líder en el mundo, ha anunciado que está ampliando su actual cartera de servicios de seguridad y arquitecturas de referencia junto con Cisco, para proporcionar soluciones de redes más seguras y mejoradas a las empresas de todo el mundo. Durante la pandemia mundial, y ahora durante la esperada fase de recuperación, las compañías necesitan actuar con rapidez para asegurarse de que su infraestructura, que fue diseñada para apoyar una forma de trabajo presencial, pueda soportar una fuerza de trabajo remota y distribuida que a la vez sea conectada, productiva y segura. Esto requiere un enfoque de Seguridad por Diseño para garantizar la agilidad y mantener los niveles de seguridad de la empresa.

"La Seguridad por Diseño significa tener en cuenta la ciberseguridad en todos los aspectos del negocio e incorporar la seguridad a la solución desde el primer momento", afirma Matthew Gyde, Director Ejecutivo y Presidente de la división de Seguridad de NTT Ltd. "La ampliación de la relación existente con nuestro socio de larga duración, Cisco, reforzará la cartera de soluciones que ofrecemos a nuestros clientes".

Los Servicios de Seguridad Gestionados de NTT Ltd. incorporan una arquitectura de servicio de acceso seguro en el borde (SASE). Este entorno combina un cortafuegos suministrado en la nube, ahora disponible con Cisco Umbrella, con la tecnología de SD-WAN (Software Defined Wide Area Network) de Cisco. NTT Ltd. seguirá ofreciendo compatibilidad con los cortafuegos de nueva generación (NGFW) locales de Cisco y los dispositivos de la serie Firepower en tres plataformas globales de servicios de seguridad: Detección de Amenazas, Monitorización de Seguridad Empresarial y Gestión de Dispositivos.

Mejorados por las tecnologías más avanzadas de Cisco, los Servicios de Seguridad Gestionados de NTT Ltd. proporcionan una protección adicional mediante la detección de las actividades maliciosas desconocidas gracias a las capacidades exclusivas de inteligencia de amenazas y detección con inteligencia artificial (IA) de NTT Ltd. Esto permite a las empresas reforzar la actividad de correlación de alertas, optimizar los controles de seguridad y priorizar sus vulnerabilidades.

"El enfoque de Seguridad por Diseño de NTT Ltd. ofrece resultados tangibles a los clientes que desean obtener todo el valor de la gama de productos de ciberseguridad de Cisco y en el desarrollo de software, así como para la integración con las soluciones SD-WAN* de Cisco", explica John Maynard, Vicepresidente de Ventas de Seguridad Global de Cisco. "Con el aumento de la adopción del SaaS y del número de oficinas y usuarios remotos, las empresas están implementando las soluciones SD-WAN* para gestionar diferentes tipos de tráfico y permitir el acceso directo a Internet. La incorporación de Cisco Umbrella ofrecerá a los clientes de NTT la escala, la seguridad y la fiabilidad necesarias para habilitar de forma segura a los trabajadores remotos de hoy en día".

NTT Ltd. ha sido reconocido como "Líder" en el informe IDC MarketScape: Worldwide Managed Security Services 2020 Vendor Assessment. Según Dominic Trott, Director de Investigación de IDC para la Seguridad y la Privacidad en Europa: "Los conceptos de seguridad por diseño son un arma potente en el arsenal de los equipos de seguridad, en lo que se refiere a vincular la seguridad con los resultados empresariales. Proporcionan a los responsables de proyectos y a los usuarios la confianza necesaria para centrarse en la innovación y en el apoyo a las necesidades de los clientes, sin tener que preocuparse por las implicaciones de seguridad. La alianza de NTT con Cisco, que integra la seguridad en las infraestructuras de red y de nube, puede ayudar a los clientes a convertir la crisis de la COVID-19 en una oportunidad para que la seguridad demuestre su impacto transformador. La investigación de IDC muestra que, si bien en las respuestas tempranas a la crisis predominaron los casos de uso 'tácticos' como el acceso remoto seguro, la tendencia está cambiando hacia casos de uso más estratégicos como la conectividad segura y la seguridad de los datos, en los que esta alianza puede tener un papel destacado".

