El popular youtuber Anikilo se une al proyecto The Immortal Mystics como inversor

El prometedor MOBA de estrategia en tiempo real, desarrollado por el estudio español Mindiff, será lanzado en 2021 La desarrolladora española Mindiff, cuyo próximo título, The Immortal Mystics, será estrenado en 2021, ha anunciado la incorporación del popular youtuber Anikilo a su accionariado. Con casi 2 millones y medio de seguidores en su canal de YouTube, Anikilo es un conocido especialista en videojuegos de estrategia en línea, que ahora se une como inversor a Mindiff, actualmente inmersos en el desarrollo de The Immortal Mystics, un título MOBA (multijugador de arena de batalla en línea) del subgénero ETR (estrategia en tiempo real). El talento, experiencia y conocimiento de Anikilo sobre este género será volcado en el título, con el objetivo de buscar la mejor de las experiencias para los gamers.

El juego, que estará disponible en 2021, promete múltiples mecánicas de juego y un completo plantel de personajes personalizables con un novedoso sistema de armaduras que permite cambiar sus atributos durante la partida. El sistema de habilidades de grupo, espectacular, requiere para su uso un mínimo de 2 jugadores.

El popular youtuber ha declarado que “después de muchas reuniones he visto un gran potencial en el juego en desarrollo. En la comunidad donde yo he crecido necesitamos estos valores que integran, por ello he decidido unirme como inversor: lanzaremos The Immortal Mystics de la mano y lo llevaré a mi comunidad, Mobile Gaming. Mi conocimiento de este tipo de juegos me hace ver que TIM está en la vanguardia de la nueva generación de MOBAs, los que van a cambiar el panorama de este género en 2021” añadiendo “Me ha llamado la atención su ritmo adrenalínico y, junto a su punto fuerte, las habilidades de grupo, que son extremadamente variadas, estoy convencido de que The Immortal Mystics innovará y gustará a los jugadores”

The Immortal Mystics se emplaza en un universo fantástico, Khosmium, generado por un desgarre en el cosmos en el momento de formación de las galaxias. Obtiene la victoria el equipo que destruye primero la Fuente Sagrada, en combates que transcurren en una gran variedad de mapas; cada uno con elementos diversos que afectan a la jugabilidad mientras ofrecen los recursos necesarios para mejorar los atributos de cada héroe. Las partidas se plantean ágiles y rápidas, de entre 10 y 30 minutos. El título se lanzará en 2021 como un free to play para PC para pasar posteriormente a la adaptación a móvil y consolas