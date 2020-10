Ismael Rivas, DJ Profesional y su nuevo formato digital de enseñanza: Máster DJ Pro

El DJ español, busca en esta oportunidad transmitir sus conocimientos a través del formato digital online Ismael Rivas, con casi 29 años de experiencia como DJ y productor profesional, inició su carrera como DJ con apenas 17 años de edad. A partir de ese momento y hasta ahora, gracias al arte de la mezcla y a su carrera como productor, ha acumulado un nutrido y variado expediente que lo ha llevado a recorrer el mundo entero dando a conocer su música.

Aún así, jamás ha sido egoísta con sus conocimientos y experiencia, y siempre ha querido compartirlos, por eso acumula ya más de 10 años de experiencia como docente y es uno de los pocos DJ acreditado por el ministerio de educación, para dar clases en el ciclo de formación profesional reglada de Video DJ y Sonido.

En esta ocasión, Ismael ofrece todos sus conocimientos, a través de una plataforma digital online gracias a Master DJ Pro y su curso de iniciación al DJ profesional.

¿Cómo logró Ismael ser uno de los DJ profesionales más respetados de España?

“Empezó desde cero. Sin saber nada. Sin haber tocado una mesa de mezclas profesional y sin tener ni idea de lo que estaba haciendo. Su método, era sencillo; compartir experiencias con amigos, rrpps, los DJs de turno y observar cómo pinchaban los profesionales durante horas y horas detrás de las cabinas, para luego utilizar su propia intuición y seleccionar su propia música.

Sin embargo, siempre supo que la música electrónica era lo que le hacía sentir vivo y si meta fue convertirse en DJ y vivir de ello a toda costa”.

Es así como Ismael comienza su carrera en Madrid, en el año 1992 en el club de moda Archy, perteneciente al Grupo OH. Es gracias a esta cadena que tuvo la oportunidad de meterse de lleno en la música electrónica, tocando durante el verano en la discoteca OH Marbella.

Allí, conoce y decide enfocarse en la música house internacional, gracias al contacto que establece con numerosos DJ internacionales (Car Cox, David Morales, Erick Morillo, Hernan Catttneo).

Desde ese momento, Ismael no ha parado de pinchar en clubs, festivales y eventos reconocidos a nivel mundial como Rock in Rio, Arenal Sound, Dreambeach, Space Miami, Stereo Montreal, Space Ibiza, Amnesia Ibiza, Pacha Ibiza, Sankeys, Whom Tokio así como viajar y conocer distintos lugares y Djs como Miami, Montreal, Tokio, México, Israel, Brasil, Canadá, República Dominicana y toda Europa.

Por otra parte, en su faceta de productor, Ismael cuenta con más de 500 producciones en su discografía presente en todas la plataformas, Spotify, Itunes, Soundcloud, Tracksource y actualmente acaba de tener sus dos últimos releases en el Hipe top 100 de Beatport de progressive house y música electrónica.

Ismael y la docencia

De esos 29 años de carrera profesional como DJ, Ismael ha dedicado 12 años a la docencia, en los cuales ha formado a más de 1.000 alumnos.

Ha participado en las principales escuelas nacionales más representativas del DJing tales como: INTED, Plastic, 35 mm o Factomania School.

Es uno de los pocos DJ y acreditados por el ministerio de educación para dar clase en el ciclo de formación profesional reglada de Video DJ y Sonido.

Actualmente, es el coordinador del área de DJ del Campus FP, lo que le ha permitido escribir su libro “Aprendiz de DJ” para la editorial Altaria, libro de referencia para la asignatura de Preparación de Sesiones de VDJ del grado medio de Formación Profesional en Video DJ y Sonido.

Este año, su compromiso con la enseñanza lo ha llevado a comenzar con la enseñanza a través de la plataforma digital con el programa online Máster DJ Pro.

Programa online Máster DJ Pro

El máster en DJ Profesional, Máster DJ Pro, es un programa ESPECIAL en el que cualquier persona interesada y dispuesta a aprender puede convertirse en DJ profesional incluso sin experiencia previa.

Este Máster consiste en enseñar todas las técnicas, herramientas y trucos que un DJ profesional necesita para pinchar, manejar equipos y mezclar cualquier tipo de música electrónica. También incluye técnicas para manejar un software profesional para DJ, dominar las reglas de composición musical y dónde o cómo descargar la música.

El programa se enfoca en aspectos importantes que debes conocer si estás interesado en ingresar a esta industria.

Ismael se ha encargado de que este máster no solo consista en técnicas y mezclas, también ha añadido un apartado dedicado a todo lo que rodea la industria de la música electrónica, como el entorno, la legislación, las herramientas de promoción, creación de la marca personal, funcionamiento de agencias de booking en el mercado, etc.

Por otra parte, también cuenta con una sección en la que muestra todas las técnicas para manejar los equipos de forma correcta, e incluso trucos de los equipos para lucirte en una cabina.

Otro de los aspectos incluidos en este programa son los consejos para lograr pinchar primero a nivel nacional y luego internacionalmente y cuál es la manera correcta de hacer las cosas y avanzar profesionalmente,ya sea como dj, como productor musical o creando una empresa propia.

Ismael además de su experiencia, ha incorporado la de otros profesionales referentes en el ámbito de la música electrónica nacional como: DJ Neil, Raúl Ortiz, B Jones, Santy Lafonte, Luis Bonias, Edgar VM y EME DJ. Todos ellos aportarán sus conocimientos, visión y consejos de cada una de sus especialidades a este fenomenal máster.

Todo aquel que ingrese en esta primera edición especial del Máster en DJ Profesional tendrá acceso a:

- 7 bloques de contenido donde Ismael explicará desde cómo controlar cualquier mesa de mezclas, mix a 4 platos, creación de tu propia música, a qué pasos seguir para destacar en el sector.

- 7 sesiones grupales en directo con Ismael para aclarar todas las dudas

Además incluye:

- Masterclass en directo de profesionales y DJs reconocidos.

- Equipo Pioneer Profesional.

- Auriculares profesionales Sennheiser.

- Pack de libros sobre DJ, entregados a domicilio: “Aprendiz de DJ” y “Técnicas de Animación Musical en Vivo”.

- Página de DJ Profesional + Certificación Master DJ Pro.

- Acceso a la Comunidad Máster Dj Pro + Grupo Vip de Telegram con todos los alumnos de esta edición.

- Networking y eventos presenciales con los alumnos después del Máster.

En resumen, Ismael en colaboración con Master DJ Pro y su Máster en DJ Profesional no solo proporcionará conocimiento técnico de la industria, también dará una visión 360º de lo que consiste esta carrera en su totalidad unido al valor añadido de los BONOS que aumentarán el deseo de querer reservar una plaza cuanto antes.

Vídeos

Semana DJ Pro