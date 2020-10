Makespain.com lanza su nuevo portal con objetivo de ser líder del sector en 2 años Comunicae

viernes, 2 de octubre de 2020, 11:42 h (CET) En medio de la crisis más grande que ha azotado el sector turístico mundial y con únicamente noticias negativas y desalentadoras del sector, makespain.com anuncia el lanzamiento de su nueva plataforma El portal decidió no retrasar el proyecto en 2020 a pesar de la crisis.

Se ha utilizado la última tecnología en internet para aportar al usuario mapas interactivos a la medida, planificador de viajes y adaptación a diversos segmentos de turistas.

El objetivo del portal es ser líder en la distribución receptiva de viajes no gestionados en un plazo de 2 años.

El portal turístico makespain.com anuncia el lanzamiento de su nueva plataforma y su objetivo de convertirse en líder receptivo para viajeros que preparen sus propios viajes en el plazo de 2 años.

En medio de la mayor crisis internacional del mercado turístico y con únicamente noticias negativas de bancarrotas, cierres hoteleros y de agencias de viajes y planes de empleo, https://makespain.com anuncia el lanzamiento de su ambicioso proyecto como apuesta por el futuro de España como país líder mundial en turismo y con la necesaria confianza en la reactivación del sector a partir de la campaña de 2021.

“La opción de paralizar el proyecto nunca estuvo encima de la mesa. Estamos confiados en que el turismo volverá y la gente será cada vez más receptiva al tipo de plataforma que propone makespain” comenta Eva Miranda, responsable de contenidos del portal.

El mercado de portales de destino turístico está copado en la actualidad por marcas extranjeras como Lonely planet o The culture Trip, que han sabido hacer uso de tecnología y de portales muy informativos para desbancar a marcas nacionales. Desde makespain consideran que los actuales portales nacionales en inglés, públicos en su inmensa mayoría, están por lo general enfocados a parcelas pequeñas de la oferta, ya sea una región o una ciudad, y no se corresponden con la idea de viaje que puede tener un turista que quiera abarcar diferentes ciudades o regiones de España sin atender a donde están “las fronteras” de una u otra Comunidad Autónoma.

“No nos gustaba ver cómo estábamos pasando de un modelo en el que touroperador extranjero tenía el control del cliente a un nuevo modelo desintermediado en el que webs extranjeras mantienen ese contacto directo y privilegiado con el turista. Nuestro objetivo es competir con todos estos jugadores y ser el mejor escaparate para nuestras regiones e innumerables atractivos turísticos” – comenta Miranda.

España recibió cerca de 84 millones de turistas en 2019 y si bien desde makespain no consideran que estas cifras se puedan repetir al menos hasta pasados 3 años, admiten que la crisis tal vez aporte nuevas oportunidades para el destino España, con una mayor frecuentación en meses de temporada baja y a destinos de interior en los que la percepción de seguridad por parte del turista puede ser más grande.

“Los turistas van a viajar y está en manos de todos los actores del sector aprovechar de la mejor manera posible la reactivación del turismo. El mundo ha sufrido guerras y crisis enormes en el pasado y ha salido adelante. En este momento estamos más preparados que nunca para que una recuperación sea rápida aunque tal vez nos falte optimismo para afrontar el futuro con más entusiasmo y confianza” – concluye Miranda al analizar las opciones que se presentan a makespain en el futuro y al conjunto del destino España.

Sobre makespain.com

Makespain.com es un proyecto en habla inglesa de distribución de contenido turístico pensado para turistas que organizan ellos mismos sus viajes y que requieren la mejor información, sugerencias locales y planes e ideas para estancias de cualquier duración y para cualquier tipo de turista, edad, presupuesto y estilo de viaje.

