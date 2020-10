Se reduce el retraso en el diagnóstico en pacientes con artritis reumatoide

Casi 300.000 personas padecen artritis reumatoide en España una enfermedad reumática de gran importancia debido a su impacto, en muchas ocasiones en personas jóvenes. A pesar de ser una patología muy incapacitante, el retraso en el reconocimiento de los primeros síntomas por parte del paciente puede hacer que el diagnóstico se retrase, lo cual se une a que el tiempo entre la derivación desde la consulta en Atención Primaria y la consulta de Reumatología de un paciente con artritis reumatoide es, con frecuencia, mayor de lo recomendado, situándose hasta en varios meses en muchos de los Servicios. “Esto es muy grave, ya que se pierde un tiempo vital para poder establecer un tratamiento adecuado y poder minimizar las posibles secuelas”, según ha puesto de manifiesto el presidente de la Sociedad Española de Reumatología (SER), el Dr. José Mª Álvaro-Gracia, en el marco del XI Simposio de Artritis Reumatoide de la SER, que se celebra vía on-line del 1 al 3 de octubre.



Cuanto más precoz sea el diagnóstico y la aplicación de una estrategia terapéutica adecuada mayor será la posibilidad de evitar los efectos devastadores de esta patología, ya que la inflamación mantenida y no controlada puede acabar dañando los huesos, ligamentos y tendones que hay alrededor de la articulación, lo que conduce a una deformidad progresiva. Así, “cuanto antes comienza el tratamiento más posibilidades hay de que la enfermedad se controle y pueda el paciente llevar una vida plena y de calidad”, insiste el Dr. Álvaro-Gracia, también jefe del Servicio de Reumatología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid.



En este sentido, recuerda que “siempre que un paciente presente dolor articular más acentuado durante el reposo o inmediatamente después del mismo y tumefacción, es decir, hinchazón, debe requerir asistencia médica”. Desde la SER, -añade- se llevan a cabo múltiples campañas de sensibilización con el objetivo de mejorar el conocimiento de esta patología entre la población general e intentar contribuir a mejorar la detección precoz como puede ser ‘Escucha a tu cuerpo’ o ‘Ponle nombre al reuma’ y, justo hoy, se celebra el ‘Día Nacional de la Artritis Reumatoide’.



Un tiempo de demora “heterogéneo”

Por su parte, la Dra. Susana Romero, jefa del Servicio de Reumatología del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra, defiende que “la creación de Unidades de artritis precoz y el establecimiento de procesos asistenciales orientados a una atención ágil y accesible ha disminuido, en muchas áreas, el tiempo de demora, pero esto no es homogéneo aun en todas las comunidades autónomas”. En este sentido, aboga también por mejorar la coordinación con Atención Primaria.

A su juicio, “la sensibilización de los sistemas sanitarios hacia esta enfermedad es importante porque una atención adecuada mejora la vida de los pacientes, que es lo primero, pero también contribuye a disminuir los costes tangibles e intangibles derivados de un abordaje tardío (discapacidad, pérdidas de horas laborales, repercusión en los ámbitos familiar y social…). Y en esto han de trabajar coordinados todos los agentes implicados en la atención de la artritis reumatoide: pacientes, clínicos y gestores”. Además, sostiene que “la implementación de herramientas para medir resultados en salud aplica a estrategias terapéuticas, pero también a procesos asistenciales y solo utilizándolas se podrá saber lo que se hace bien y las áreas de mejora”.

Trastornos psicológicos en AR Durante el Simposio de AR también se abordarán otros temas como las comorbilidades en este ámbito. “De todos los trastornos de salud mental, la depresión es la que se asocia en mayor medida con la artritis reumatoide”, asegura el Dr. Jonathan Cavanagh,del Institute of Infection, Immunity and Inflammation, University of Glasgow (UK), quién recalca que “aunque la depresión es sustancialmente más común en la artritis reumatoide que en la población general, las estimaciones de la prevalencia varían significativamente. Algunos estudios la sitúan entre el 8 y 18% en estos pacientes”.



Según una investigación británica, la depresión en la línea de base contribuyó aproximadamente a un 30% menos de probabilidades de respuesta positiva a la terapia biológica en la artritis reumatoide. Además, “la respuesta de la puntuación de actividad de enfermedad articular a los agentes biológicos (conocida como ‘DAS28’) se redujo en estos pacientes con el tiempo”, precisa el especialista.



Los hallazgos de este estudio desafiaron trabajos previos al vincular los síntomas depresivos y las experiencias subjetivas de la enfermedad, no encontrando diferencias en los tamaños del efecto entre objetivo (por ejemplo, marcadores sanguíneos inflamatorios) y subjetivo (como dolor o sensibilidad en las articulaciones) aspectos de la enfermedad en recogidos en ‘DAS28’.



Vacunación en este colectivo

Por otro lado, el Dr. Jaime Calvo Alén, jefe del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario Araba (Vitoria), señala que “la práctica totalidad de pacientes con AR llevan de forma crónica tratamientos inmunomoduladores o inmunosupresores y, por tanto, la prevención de las infecciones es prioritario. Existe un consenso generalizado respecto a que todos los pacientes deben recibir las vacunas antigripal y anti-neumocócica, así como la de la hepatitis B en caso de ser seronegativos”.



En cuanto a la cobertura de vacunación en estos casos, a juicio del Dr. Calvo, “no es del 100% dependiendo también de los tratamientos que esté tomando y de la edad del paciente, pero en general resulta bastante aceptable”. En los últimos años, -añade-ha habido mejoras en las vacunas de la gripe y del neumococo. También el próximo año se va comercializar en España la vacuna recombinante del herpes zoster que puede hacer que varíen las indicaciones sobre su utilización en estos pacientes. “Y, lógicamente en los tiempos que corren, habrá que estar atentos a ver qué ocurre con la vacuna frente al SARS-CoV-2 y su utilización en estos pacientes como posible grupo de riesgo”, indica.