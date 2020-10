Schneider Electric lanza un programa para los ODS acelerando su compromiso hacia la neutralidad de carbono Comunicae

viernes, 2 de octubre de 2020, 11:02 h (CET) Schneider Electric se ha propuesto unos objetivos ambientales aún más ambiciosos en línea con los ODS, y para ello ha trasladado el objetivo de alcanzar la neutralidad en carbono para el año 2040 a toda su cadena de valor. La compañía se une a la coalición "The Climate Pledge" lograr la neutralidad de carbono 10 años antes de lo establecido por el Acuerdo de París. Además, eliminará progresivamente el gas SF6 de sus productos para 2025, ahorrando el equivalente a 4 millones de toneladas de CO2 al año En la Climate Week NYC 2020, Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión y la automatización de la energía, ha acelerado sus compromisos para conseguir la neutralidad de carbono en 2040. Estos compromisos se verán respaldados por la colaboración con empresas como Amazon, la puesta en marcha de una amplia red de proveedores y el diseño de una solución innovadora con bajas emisiones de carbono. El Grupo sigue innovando para lograr un impacto mayor en sus clientes, como por ejemplo eliminando gradualmente el gas de efecto invernadero SF6 de sus productos para el año 2025, ahorrando aproximadamente el equivalente a 4 millones de toneladas de CO2 por año. Con motivo del quinto aniversario de las ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de las Naciones Unidas, el Grupo ha movilizado a todos sus equipos para innovar y avanzar hacia los ODS, y ha creado equipos específicamente encargados de impulsar el cambio desde dentro de la compañía.

El anuncio llega durante la Climate Week NYC, la cumbre anual sobre el clima que se realiza en coordinación con las Naciones Unidas y la ciudad de Nueva York (EE.UU.). El evento se celebró digitalmente entre el 21 y el 27 de septiembre, y en él participó Jean-Pascal Tricoire, Presidente y Director General de Schneider Electric.

Nueva promesa de Carbono 2019 y un nuevo objetivo de neutralidad de Carbono para 2040

Schneider Electric ha acelerado su compromiso de carbono para 2019, reafirmando su compromiso de lograr la neutralidad de carbono en sus operaciones (Alcance 1 y 2) para 2025 (con compensaciones), y emisiones cero neto de CO2 para 2030, sin compensaciones. Esto se logrará aprovechando la eficiencia energética, la electrificación de los procesos basado en energías fósiles, la energía renovable y los vehículos eléctricos. De 2017 a 2019, Schneider Electric ya ha reducido sus emisiones operacionales en 260.000 tCO2eq, lo que representa una reducción absoluta del -37%.

Las emisiones de CO2 derivadas de la cadena de suministro irán reduciéndose progresivamente, dado que a los proveedores se les va a ir exigiendo acelerar su Estrategia sobre el Cambio Climático. Para ello, deberán utilizar materiales y suministros más ecológicos (como biocombustibles, materiales reciclados, con certificados de origen, etc). En esta línea, Schneider Electric se compromete a reducir las emisiones de su cadena de valor en un 40% para el año 2030, con el fin de alcanzar su objetivo de reducir emisiones para el escenario del 1.5ºC.

Además, Schneider Electric añade un hito en 2040 y se compromete a ser emisor neutral en carbono en toda su cadena de producción para 2040 (Alcances completos 1, 2 y 3), 10 años antes de la trayectoria climática de 1,5°C. Esto significa que todos los productos de Schneider Electric serán neutrales en carbono en 2040.

Por último, Schneider Electric reitera su compromiso de contar con una cadena de suministro de CO2 cero neto para 2050. Para cumplirlo, las decisiones estratégicas de la cadena de suministro y de I+D incorporarán un precio del carbono de 30-130 euros/tonelada en función del plazo previsto.

La eliminación del SF6 ahorrará 4 millones de toneladas de CO2eq al año.

Schneider Electric también seguirá esforzándose por demostrar el impacto positivo de la eficiencia energética y las tecnologías renovables en el clima. Antes de 2025, Schneider Electric demostrará que es positivo en carbono junto con sus clientes y partners, gracias al ahorro de CO2 que proporciona EcoStruxure.

Para lograr la neutralidad de carbono, la innovación es la clave. Schneider Electric es pionero en la tecnología sin SF6, que sustituye el gas por aire puro. El Grupo ha lanzado recientemente una innovadora celda que combina el aire puro y la tecnología de corte en vacío. La primera gama de interruptores ecológicos, SM AirSeT, ya ha sido reconocida por los expertos de la industria con la categoría de Industrial Efficiency Awards, “Energy Economy” en la feria Hannover Messe 2020, y ha recibido el prestigioso premio iF Design Award a principios de este año. Al eliminar gradualmente el potente gas de efecto invernadero SF6 de todos los productos para el año 2025, Schneider Electric evitará el equivalente a unos 4 millones de toneladas de emisiones de CO2 al año.

El SF6 suele encontrarse en los equipos eléctricos utilizados para alimentar la red y las instalaciones eléctricas industriales, pero debido a su potencial de calentamiento global (PCA, por sus siglas en inglés), ha sido incluido en el Protocolo de Kyoto, un tratado internacional que compromete a los países de las Naciones Unidas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y que se está convirtiendo en el centro de múltiples normativas y esfuerzos centrados en el clima.

La colaboración en el corazón de la estrategia para alcanzar la neutralidad de carbono

Al conectar la tecnología, los negocios y la colaboración, Schneider Electric se une a partners internacionales como Amazon, Infosys y Daimler, para ayudar a conseguir la neutralidad del carbono en 2040 como parte de The Climate Pledge, una iniciativa creada conjuntamente por Global Optimism y Amazon. The Climate Pledge se fundó con la creencia de que las empresas son deben rendir cuentas por su parte de responsabilidad en la crisis climática, de manera conjunta. Este hito se establece diez años antes con respecto al compromiso adquirido en 2015 por todos los países de las Naciones Unidas en la COP 21 de París, una reunión anual que se celebra para debatir el progreso de cada nación en la lucha contra el cambio climático. En aquel entonces, el objetivo estaba claro: mantener el calentamiento global muy por debajo de los 2 grados centígrados, considerado el umbral crítico por la mayoría de los científicos. Para limitar el calentamiento global, el mundo necesita alcanzar una etapa global de "carbono cero neto", y para lograr este objetivo será necesario reducir las emisiones a la mitad entre 2020 y 2030.

Red de Embajadores de las ODS, innovando el cambio desde dentro

Estos anuncios coinciden con el quinto aniversario de los ODS de las Naciones Unidas, el 25 de septiembre, reunión en la que 193 países aprobaron 17 ODS destinados a lograr un desarrollo sostenible para el año 2030. Ahora que solo faltan diez años para finalizar este plazo y la economía mundial está afectada por el impacto de la pandemia COVID-19, Schneider Electric se ha comprometido a unir fuerzas con los gobiernos, empresas, organizaciones internacionales y ONG, para cumplir con estos ODS y dar prioridad a la sostenibilidad en todos los ámbitos.

Desde su lanzamiento en 2015, los ODS se han integrado plenamente en la estrategia de desarrollo sostenible de Schneider Electric y, para ir más allá de este objetivo, el Grupo lanzó una nueva "Red de Embajadores de las ODS". El objetivo es fomentar la concienciación, formando a los empleados y partners, generando ideas innovadoras para que la dirección de la empresa las tenga en cuenta, e incluso para desafiar los objetivos e indicadores globales de la compañía. Consistirá en una red de embajadores que forman parte de el Grupo y un grupo de trabajo de 5 a 10 expertos y colaboradores internos (incluyendo jóvenes talentos de la empresa) para cada uno de los 17 ODS de la ONU. Esto refuerza la estrategia de Schneider Electric, en la que los empleados han estado siempre en el centro del cambio sostenible y esta nueva iniciativa les permitirá ayudar a avanzar en este sentido. Como tal, la empresa asegura que la pandemia mundial no comprometerá el logro de sus objetivos de sostenibilidad para 2020 y que mantendrá el listón alto para sus compromisos de 2030: crear un ecosistema mundial para luchar contra el cambio climático y cumplir con su responsabilidad, hacia un crecimiento inclusivo.

Para más información sobre sostenibilidad de Schneider Electric y su contribución para los ODS, visita http://sdreport.se.com

