viernes, 2 de octubre de 2020, 10:46 h (CET) El premio reconoce el objetivo de Schneider Electric de descarbonizar el mundo acelerando la adopción de la electricidad renovable. Los ganadores fueron seleccionados entre una distinguida lista de compañías líderes en energía limpia Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha sido reconocido como “Clean Energy Trailblazer” por la iniciativa RE100 de The Climate Group. Este es el primer año de los RE100 Leadership Awards, que reconoce a las empresas que van más allá para acelerar el futuro de energía limpia. Schneider Electric recibió el honor, en base a sus amplios compromisos con la transición a la energía limpia. Esto incluye los propios objetivos de sostenibilidad y reducción de CO2 de la empresa, la cartera de tecnologías EcoStruxure para permitir a sus clientes descarbonizar igualmente sus operaciones a través de la electricidad renovable, junto con sus servicios de asesoramiento sobre energía limpia líderes en la industria, y el programa Access to Energy, que aborda el acceso a la energía en las comunidades menos favorecidas de todo el mundo.

Schneider Electric ha sido reconocida como una de las empresas más sostenibles del mundo, que trabaja por la urgencia de reducir rápidamente las emisiones de carbono y adoptar soluciones de energía renovable para luchar contra la crisis climática. Las ambiciones de la empresa de allanar el camino hacia un mundo con bajas emisiones de carbono se logran a través de una estrategia triple basada en sus propias operaciones, las huellas de carbono de sus clientes y las comunidades en desarrollo.

Mike Peirce, Director de Asociaciones Corporativas de Climate Group, comenta: "Enhorabuena a Schneider Electric por haber sido premiado como Clean Energy Trailblazer en nuestros primeros RE100 Leadership Awards. Como miembro de nuestras tres iniciativas sobre energía renovable, uso de energía inteligente y vehículos eléctricos, Schneider Electric está aprovechando las oportunidades que se presentan en la transición a la energía limpia y demostrando que es bueno para el sector. Trabajando conjuntamente, esperamos inspirar a muchas más empresas a seguir su ejemplo".

Rumbo a un 100% de electricidad renovable en las operaciones de Schneider Electric

Los propios objetivos climáticos de Schneider Electric son claros: lograr la neutralidad del carbono en sus operaciones para el 2025 (permitiendo algunas compensaciones de CO2), y emisiones netas de CO2 cero para el 2030 (sin compensaciones). Esto se está logrando mediante el despliegue de la eficiencia energética en todas sus operaciones, la electrificación de los antiguos procesos basados en combustibles fósiles, el suministro de generación de energía renovable a través de una variedad de tecnologías, y el cambio de más de 14.000 vehículos de la flota de la compañía por vehículos eléctricos. Para demostrar su compromiso con estos objetivos, Schneider Electric es un "triple colaborador" de las iniciativas RE100, EP100 y EV100 de The Climate Group (https://www.theclimategroup.org/).

Como parte de su compromiso RE100, Schneider Electric consumirá el 100% de la electricidad producida a partir de fuentes renovables para 2030, con un objetivo intermedio del 80% en 2020, un aumento significativo en comparación con su línea de base del 2% de electricidad renovable en 2017. Desde que asumió este compromiso, las emisiones de la empresa se han reducido en más de 250.000 toneladas métricas de CO2 en sólo 24 meses. El progreso se informa públicamente cada trimestre a través del “Impacto de sostenibilidad de Schneider Electric”.

La estrategia de la empresa para el despliegue de electricidad renovable se maximiza, con la adopción de capacidad in situ, acuerdos de compra de energía fuera de las instalaciones (PPA), la compra de electricidad verde procedente de la red cuando esté disponible, y certificados de atributos de energía (EAC) cuando sea necesario.

Schneider Electric también despliega sus propias soluciones de gestión de la energía, como las tecnologías de micro redes gestionadas por EcoStruxure™ Microgrid Advisor, en sus más de 1.000 sitios, para mostrar cómo hacer avanzar de forma práctica la energía renovable y los compromisos de reducción de carbono. Las micro redes se aprovechan para gestionar la producción distribuida, la carga de vehículos eléctricos y el almacenamiento. Para impulsar la producción renovable, el grupo colabora con socios financieros y técnicos, aprovechando los innovadores modelos de financiación de OpEx y de terceros.

Ayudar a los clientes a trabajar con energías renovables

La descarbonización de sus propias operaciones representa sólo una fracción de los esfuerzos de Schneider Electric para combatir el cambio climático. Para maximizar plenamente su impacto, la compañía ofrece un conjunto de tecnologías y servicios para ayudar a sus clientes a digitalizar, minimizar el uso de energía y maximizar la utilización de energía renovable, con el objetivo de ayudar a sus clientes a ahorrar 120 millones de toneladas métricas de CO2 en el período 2018-2020.

Schneider Electric asesora a miles de empresas en todo el mundo a través de su división “Energy and Sustainability Services (ESS)”, que ayuda a las empresas a medir, gestionar y reducir sus propias huellas de carbono mediante una combinación de servicios de gestión de recursos, eficiencia y adquisiciones. ESS es el asesor corporativo de energía renovable más grande del mundo, habiendo consultado más de 100 transacciones de PPA directas y virtuales hasta la fecha, un total de más de 8.000 megavatios de infraestructura eólica y solar recién construida en los Estados Unidos, Europa, Australia, Asia y América del Sur, incluyendo la primera PPA virtual paneuropea anunciada públicamente, y PPA de apertura de mercado en Vietnam. El NEO de ESS Network™ -una comunidad mundial de más de 300 corporaciones movilizadas hacia la adquisición de energía renovable y la toma de decisiones acelerada de tecnología limpia- es el primero y está a disposición de cualquier cliente comercial o industrial sin coste alguno.

"En Schneider Electric, nuestro propósito es capacitar a todos para aprovechar al máximo la energía, tendiendo un puente entre el progreso y la sostenibilidad para todos. Nos comprometemos a todos los niveles para acelerar el cambio a una electricidad 100% renovable: en nuestras propias operaciones, alimentando nuestras fábricas y oficinas con energías renovables, y proporcionando arquitecturas de bajo carbono y servicios de descarbonización a nuestros clientes. Nos sentimos orgullosos de recibir este reconocimiento y felicitamos a los firmantes de la RE100 por sus estrategias afines", comenta Olivier Blum, Vicepresidente Ejecutivo y Director de Estrategia y Sostenibilidad de Schneider Electric.

Proporcionar energía limpia y fiable a todos

Schneider Electric considera que la energía y lo digital son derechos humanos fundamentales, que permiten a todos el acceso a una vida decente y segura, a la educación y al progreso económico. Hoy en día, alrededor de mil millones de personas no tienen acceso a una energía fiable. Gracias al Access to Energy Program, Schneider Electric ha proporcionado soluciones de acceso a la energía renovable a 27 millones de personas, ha invertido en 20 empresas y ha formado a más de 261.000 personas desfavorecidas. Para el año 2025, la compañía pretende formar a un millón de personas en habilidades de gestión energética, apoyar a 22.000 empresarios de energía limpia, y para el año 2030, proporcionar a 80 millones de personas acceso a la energía limpia.

