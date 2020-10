BeBold lanza el primer e-commerce de vinos que utiliza la Inteligencia Artificial para conocer los gustos de sus clientes Comunicae

jueves, 1 de octubre de 2020, 17:46 h (CET) Gracias a su tecnología pueden determinar con alta probabilidad qué tipo de vinos le va a gustar a cada persona . El usuario recibirá 3 vinos al mes completamente diferentes que irá descubriendo de forma divertida Bebold.wine lanza una plataforma basada en Inteligencia Artificial que ofrece a los amantes del vino una nueva forma de descubrir vinos diferentes y que, con un alto porcentaje, serán de su gusto.

Descubrir vinos ayudado por Inteligencia Artificial

La tecnología utilizada para este propósito combina los resultados de una encuesta al usuario acerca de sus gustos, miles de reseñas de vinos de usuarios anónimos y miles de características de vinos de todas las D.O. de España. “Gracias al machine learning y el feedback de nuestros clientes podemos determinar con alta probabilidad qué tipo de vinos le va a gustar a cada persona”, dice Joaquín Cabezas, el CTO de la compañía.

El proceso es tecnológicamente complejo, pero sencillo para el usuario: se comienza respondiendo a unas preguntas basadas en aspectos generales de los gustos de una persona que aparentemente nada tienen que ver con características de los vinos, sin embargo han sido capaces de conectar esas notas gustativas con características esenciales de los vinos como puede ser su sabor a tierra o su predominancia en frutos rojos. Una vez el sistema aprende sobre los gustos del usuario ponen en marcha nuestro algoritmo y seleccionamos 3 vinos de nuestra lista que con alta probabilidad serán del gusto del usuario. A partir de ese momento, mes a mes se pedirá una reseña a cada vino para afinar en caso de que el envío original no haya sido 100% satisfactorio. Y cada mes, el usuario recibirá 3 vinos completamente diferentes que irá descubriendo de forma divertida.

“Nuestros clientes han pasado de quedarse bloqueados ante la sección de vinos de la tienda para terminar comprando siempre el mismo, a descubrir nuevos vinos y relanzar su pasión por ellos”, dice Mauricio Salazar, CEO de BeBold.

Bebold ha invertido 90.000€ inicialmente con expectativas de amortizar la inversión inicial en el trimestre 4 de 2021. En estos momento se encuentra en conversaciones con inversores potenciales para fortalecer la captación de nuevos usuarios, incrementar el número de relaciones con agentes del sector y trabajar en las próximas novedades de la plataforma: incluir una mayor variedad de vinos, lanzar la plataforma de compra (marketplace) y dotar de mayor personalización en la caja mensual de vinos.

Amplia oferta de vinos

Los vinos que BeBold ofrece a sus usuarios pertenecen a todas las D.O. de España, desde Tenerife, pasando por Costers del Segre hasta llegar a Illa de Menorca o Bierzo, sin olvidar clásicos como Rioja, Toro o Ribera del Duero. En estos momentos la oferta se centra en 3 botellas de vino tinto de 75cl cada una y “podemos decir que una de las características que tienen todos en común es que nadie los encontraría de manera sencilla en su tienda cercana, intentamos que sean vinos ‘diferentes’ para que la experiencia sea lo más placentera posible", comenta Mauricio Salazar, CEO de BeBold.

Equipo con experiencia

Mauricio Salazar, CEO, dijo: “Ninguno de los tres somos expertos en vino, sin embargo compramos cada semana, nos encanta y, aunque no nos interesa saber de aspectos técnicos, estamos deseosos de descubrir novedades. Esto mismo, junto a nuestra pasión por la tecnología, nos motivó a lanzarnos y crear este proyecto, para dar respuesta a una necesidad que nosotros mismos teníamos, y es que llegábamos a la estantería de vinos y nos quedábamos bloqueados ante tal oferta, y finalmente siempre compramos el mismo basado en: precio, etiqueta o experiencia previa.”

Sobre BeBold.wine

BeBold.wine es un equipo de 3 personas con amplio bagaje en emprendimiento, desarrollo tecnológico y comercio electrónico: Joaquín Cabezas, Mauricio Salazar y Rafa Romero. El proyecto se ideó a finales de 2019 cuando los fundadores se dieron cuenta de que la gran mayoría de los consumidores habituales de vino no eran expertos, y tras hacer una profunda investigación llegaron a la conclusión de que siempre se solían comprar los mismos vinos: por precio, recomendación o experiencia previa. Sin embargo, la mayoría de encuestados compartían algo: todos estaban deseosos de descubrir nuevos vinos.

"El primer reto que tenemos como empresa es que el consumidor final entienda la potencia que la inteligencia artificial puede aportar a los procesos de selección de vinos, y por tanto darnos a conocer y ofrecer un servicio de máxima calidad", comenta Mauricio Salazar, CEO de BeBold. A partir de cumplir este objetivo fundamental los planes de la empresa son ambiciosos: abrir al mercado europeo, mejorar la plataforma actual en pos de la personalización, ampliar la oferta de productos asociados con el vino y por último lanzar un app que facilite la gestión de las cuentas de usuarios.

