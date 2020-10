Marc Rahola preside el jurado de los Premios de Interiorismo InterCIDEC 2020 organizados por Beltá Frajumar Comunicae

jueves, 1 de octubre de 2020, 17:22 h (CET) El jurado de los premios de interiorismo InterCIDEC 2020 cuenta con el CEO de OD GROUP, Marc Rahola Matutes, y otros profesionales del sector hotelero, el diseño, el interiorismo y la arquitectura. Una edición centrada en la temática de los apartamentos turísticos medioambientalmente sostenibles, cada vez más demandados por los usuarios Marc Rahola Matutes ha sido designado por la organización del Concurso Internacional de Diseño de Entornos Contract, InterCIDEC, para presidir el jurado de la Edición 2020. Una jurado que va a reunirse este próximo jueves, 8 de octubre, en las instalaciones de Beltá & Frajumar, fabricante de mobiliario de Yecla (Murcia) y empresa convocante del concurso.

El reconocido estratega empresarial Marc Rahola Matutes es CEO y fundador de OD Group, un holding empresarial que incluye negocios en hotelería, inmobiliaria, arquitectura, construcción... Su deseo constante de nuevos desafíos y la evolución de los negocios que ha fundado lo han llevado a construir y gestionar hoteles en Ibiza, Mallorca, Barcelona, la Costa Azul y Madrid, además de desarrollar bienes inmuebles de lujo en Ibiza y Andorra.

El jurado de InterCIDEC 2020 va a estar integrado también, a su vez, por grandes profesionales de la hotelería. Entre ellos, cabe destacar la presencia de Javier Fernández, jefe de compras de IKOS Hotels Andalucía; Jérôme Gateau, general manager de La Sella Golf & Resort, y María José Gómez Martín, gerente de GV Apartments Smart For Rentals.

Diseñadores y empresas de producción hotelera también van a formar parte del jurado 2020, entre ellos el diseñador David García, project manager del Grupo Ramón García; el diseñador Vicente Gallega, del estudio Gallega Design; Francisco Pérez, gerente de SUTEGA Equipamiento Integral, y José Antonio Alonso, ganador de la edición InterCIDEC 2019.

Por último, también va a contar con María Luisa Ruiz de Velasco, del sector de la comunicación, directora comercial del Grupo Editorial HEARST, con emblemáticas cabeceras como: Nuevo Estilo, Elle Decoration, Mi Casa, Casa Diez...

Una edición centrada en los apartamentos turísticos, cada vez más demandados por los usuarios

Esta quinta edición se ha cerrado con propuestas, procedentes de una docena de países, que van a ser valoradas por el jurado en tan solo unos días. La temática de esta edición se ha centrado en el diseño de interior de un Apartamento Turístico

Sostenible, que tanta aceptación está teniendo por parte de los consumidores y que, en su valoración va a contar el aspecto medioambiental y las propuestas sostenibles tanto en la calidad del diseño como en las dotes creativas del autor o los autores.

La mayoría de los proyectos presentados en esta edición corresponden a la categoría GÉNESIS, cuya propuesta trata del DISEÑO INTERIOR de un Apartamento Turístico Sostenible de entre 40 y 60m² aproximadamente (dotada con un único premio de 3000 euros en metálico) y en menor medida a la nueva categoría OBRA, que hace referencia a proyectos ya realizados y ejecutados por profesionales (dotada con 3000 euros en promoción y broadcasting en medios de comunicación).

En cuanto a la procedencia de los proyectos, España lidera el número de propuestas presentadas, seguida de México, Colombia, Portugal, y países europeos como Holanda e Italia. Algunos de ellos presentaban proyectos por primera vez.

El fallo de InterCIDEC 2020, de manera extraordinaria, se va a hacer público al terminar la reunión del Jurado, el mismo día 8 de octubre, ya que, debido a las limitaciones que ofrece la COVID-19, no es aconsejable celebrar un acto específico para la entrega de premios, como se ha venido haciendo en las cuatro ediciones anteriores. Los ganadores de esta edición se anunciarán públicamente y se darán a conocer también a través de los medios sociales en los que está presente Beltá & Frajumar.

