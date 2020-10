Arcadis, se consolida como referente en proyectos de rehabilitación integral de edificios históricos Comunicae

jueves, 1 de octubre de 2020, 17:10 h (CET) Comienzan los trabajos de rehabilitación del edificio histórico de Gran Vía 30 en el centro de Madrid que implica la restauración, acondicionamiento y reestructuración de este inmueble protegido para acondicionarlo en más de 20 viviendas de lujo y local comercial Desde hace más de 30 años Arcadis se ha especializado en la gestión, coordinación y control de obras, realizando labores que van desde el desarrollo del proyecto, gestión de licencias, seguimiento y control de obra, dirección facultativa, gestión de costes, coordinación de seguridad y salud, asesoramiento y monitorización de inversiones, gestión de suministros, licitaciones, evaluación de viabilidad de activos, etc entre otros de la rehabilitación de edificios históricos con todo lo que eso conlleva, edificaciones con más de 100 años de antigüedad protegidos por Patrimonio Nacional con complejos procesos de licencias sometido a la aprobación de la CPHAN.

Asegurar la protección y el desarrollo sostenible de estos grandes edificios emblemáticos que necesitan responder a nuevos cambios sociales y energéticos, ya sea por edificación, aumento de la movilidad o cambios medioambientales, es el objetivo de Arcadis.

Reformas estructurales sostenibles, en su mayoría integrales, que aporten nuevo valor a largo plazo para el desarrollo de hoteles de lujo, servicios mixtos, de oficinas, comerciales y lúdicos para el disfrute de las próximas generaciones con el fin de seguir siendo testigos y protagonistas de la historia de las ciudades.

Muchas son las dificultades de estas emblemáticas obras, grandes fachadas a calles muy transitadas del centro de las ciudades y por tanto con grandes dificultades de carga y descarga de acopios y materiales además de la restricción de horarios, control arqueológico de movimientos de tierras, dificultades extremas en excavaciones ante la proximidad del metro o servicios de transporte público, estructuras mixtas (metálicas y muros de carga), instalaciones energéticas obsoletas… los hace complejos y únicos.

Los servicios que Arcadis realiza en este proyecto de Gran Vía 30 es la Coordinación del Diseño, la Gestión de Licencias, Project management, Cost management (incluyendo licitación de contratos de obra, consultores y otros), Coordinación y Control de Obra, Coordinación en Seguridad y Salud y Asesoramiento en la Inversión.

Otros proyectos como el Hotel Westin Palace Madrid, Four Seasons Canalejas, Hotel Alfonso XIII (Sevilla) así como los edificios de uso mixto en Madrid, Gran Vía 18, Preciados 9 y Cuesta de San Vicente 26 les avalan como especialistas en la rehabilitación de edificios históricos.

Sobre Arcadis

Arcadis, multinacional de origen holandés que cotiza en el Nasdaq de Ámsterdam y con más de 125 años de historia, es una firma global, líder en Diseño y Consultoría para activos naturales y construidos ofreciendo servicios de diseño, consultoría, ingeniería, gestión de proyectos y costes en cuatro áreas fundamentales: Edificación, Medioambiente, Agua e Infraestructuras.

Arcadis tiene una plantilla de 27.800 personas en más de 70 países que generaron 3.473€ millones de ingresos en 2019 y que desde su implantación en España, hace más de 30 años, ha crecido con sus clientes, afianzándose en el mercado, posicionándose con firmeza y ampliando su presencia para seguir apoyando a los clientes en la entrega de proyectos dondequiera que necesiten asesoramiento, combinando experiencia local y recursos globales. El lema de Arcadis es Diseñar un mundo mejor para las futuras generaciones.

