Nace la primera plataforma de afectados por la empresa Arbistar 2.0 Comunicae

jueves, 1 de octubre de 2020, 16:18 h (CET) El pasado 12 de septiembre la empresa de inversiones en criptomoneda Arbistar 2.0 bloqueó las devoluciones de las cantidades invertidas por más 120.000 clientes, lo que supuso un duro golpe para todas estas familias. Aunque la compañía parece que se ha comprometido a devolver lo invertido a lo largo de varios años, algunos de los clientes de Arbistar ven difícil la recuperación de su capital y ya se están agrupando para organizar acciones conjuntas contra la empresa Es por ello que desde Valencia, nace la primera plataforma internacional de afectados por esta empresa. Una plataforma sin ánimo de lucro, diseñada exclusivamente para conseguir unir a todos los afectados e iniciar un proceso conjunto donde todos se vean beneficiados.

Las ventajas de las acciones colectivas son numerosas y entre otras pueden citarse:

Acción unitaria y conjunta de requerimiento y negociación extrajudicial con la empresa, con nombramiento de un mediador especializado.

Menores costos de litigio: los costes comunes tanto de la negociación como del eventual procedimiento se reducen sustancialmente, debido a la unión de todos los afectados al iniciar un solo proceso.

Posibilidad de incluir a inversores minoritarios: los costes de iniciar este tipo de acciones hace desistir a los inversores de menores cantidades, por lo que iniciar acciones colectivas les beneficia, al reducirles estos costes.

Mayor peso mediático: muchas veces estos procesos necesitan de una ayuda mediática para mejorar su resolución gracias a la implicación por parte de las Administraciones Públicas.

Más cómodo y sencillo: Unir la reclamación bajo un mismo paraguas ayudará a que todo sea mucho mas fácil, pudiendo alcanzar la asistencia de los organismos más especializados.

La plataforma estará integrada por afectados directos de irregularidades de plataformas como actualmente Arbistar 2.0, logrando una acción común e información a través de reuniones online y newsletter periódicas. Los pasos marcados por los fundadores de esta plataforma son claros y sencillos: organizarse y empezar la acción colectiva para reclamar sus inversiones.

La plataforma, que cuenta ya con el asesoramiento de despachos y consultores jurídicos, financieros y tecnológicos, utilizará los medios más eficaces y directos para intentar la devolución de todas las cantidades que hayan sido bloqueadas a los clientes, emprendiendo para ello las acciones más oportunas, y eficientes.

Adherirse a esta plataforma es muy sencillo y no lleva mucho tiempo. Basta con rellenar el formulario que se remitirá por correo electrónico y enviarlo a la dirección de email de la plataforma.

Vídeos

Afectados Arbistar



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.