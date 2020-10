La nueva ley 5/2012 resalta la mediación como elemento social imprescindible

CEDECO se hace eco de la entrada en vigor de la ley 5/2012, en la que se remarca la importancia de la mediación en asuntos civiles y mercantiles En España ya se cuenta con una ordenación general en la que se marcan los requisitos necesarios para el ejercicio de la profesión de mediador. Esta figura profesional se ha establecido como imprescindible en la sociedad de cara a asuntos civiles y mercantiles.

Para acceder al Registro de Mediadores Estatal del Ministerio de Justicia es necesario contar con un curso especializado en Mediación Nacional: Familiar, Civil y Mercantil. Se pueden encontrar una gran cantidad de cursos de mediación en el panorama académico, pero no todos son válidos a nivel nacional y comunitario de cara al Ministerio de Justicia.

Pero el ejercicio de mediador no solo está enfocado en su aplicación pública en el Ministerio de Justicia, sino que esta profesión tiene muchas más salidas en diferentes ámbitos. La figura de mediador también está presente en el ámbito privado, en empresas, centros de mediación, colegios, etc. Por lo tanto, no se centra en un solo sector, sino que abre un abanico de posibilidades profesionales.

Actualmente, hay diversos centros de formación profesional que cuentan con cursos de mediación en Sevilla y alrededores. Uno de estos centros es CEDECO, que cuenta con siete años de trayectoria en el sector formativo, y más de 3.500 alumnos que se han convertido en profesionales bajo su influencia.

CEDECO ofrece un curso teórico-práctico de modalidad online, repartido en 375 horas, flexible y adaptado a las necesidades personales de cada alumno. Este curso está estructurado minuciosamente para conseguir el desarrollo de las competencias profesionales necesarias y las habilidades y destrezas psicológicas y sociales que se exigen en el ámbito profesional.

Además, ofrece una titulación avalada por la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC), válida tanto a nivel nacional y comunitario, como para el Registro de Mediadores Estatal del Ministerio de Justicia.