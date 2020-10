Fin del rodaje en Cogolludo del programa 'El Paisano' coproducido por TVE y Brutal Media Comunicae

jueves, 1 de octubre de 2020, 10:22 h (CET) Con la grabación del monólogo final, en que el presentador narra en clave de humor su experiencia, durante cuarenta y ocho horas, con los habitantes del pueblo, finalizaba el rodaje de este entrañable programa Hace unos días tenía lugar el último acto del rodaje del programa 'El Paisano', en el que varios personajes entrevistados a lo largo del mes de julio adquirían el protagonismo en la trama del monólogo que el actor y humorista Leo Harlem dedicó a Cogolludo. Fue un acto final entrañable, que gustó mucho a los participantes.

'El Paisano' es un programa de televisión emitido por La 1 de TVE, y coproducido por Brutal Media, que promociona y reivindica la singularidad de pequeños municipios, de no más de mil habitantes, haciendo así su particular defensa del mundo rural, a lo largo y ancho de toda la geografía española.

Durante cuarenta y ocho horas, el paisano, o la paisana en otras ediciones, conductor del programa, papel que en esta su quinta temporada recae de nuevo sobre el humorista Leo Harlem, convive con los habitantes del pueblo conociendo tanto sus historias personales como los lugares emblemáticos y las peculiaridades de la localidad. Con todo ello, se crea un monólogo que se presenta a los vecinos durante la última noche, en la Plaza Mayor, de manera que los verdaderos protagonistas del programa son simplemente los paisanos, en este caso los de Cogolludo, que acogieron la iniciativa con mucha ilusión.

Juan Alfonso Fraguas, alcalde de Cogolludo, quiso agradecer, esta hermosa iniciativa que da a conocer pequeños municipios como es el caso. “Ha significado mucho para todos los cogolludenses que la Productora de TV, haya hecho este trabajo sobre nuestra gente, y que lo vea una gran audiencia en un programa nacional”, señala.

De la misma manera, la productora de TV 'Brutal Media' ha querido agradecer, en una comunicación dedicada al pueblo, la colaboración y el esfuerzo que se han hecho desde Cogolludo. Sin la participación de los vecinos y las administraciones responsables, “estos proyectos no serían posibles”, dicen. En una carta dirigida a los cogolludenses, la productora ha correspondido al cariño y colaboración recibidos agradeciendo “de corazón, toda la colaboración y ayuda que nos habéis proporcionado durante la semana de rodaje y el día de monólogo en vuestro bonito pueblo, Cogolludo”.

En la misiva se hace referencia a establecimientos hoteleros y hosteleros, por el excelente trato recibido, la exquisita gastronomía y la sensación que siempre tuvo el equipo de estar en familia, a las personas entrevistadas y a todos los vecinos por su motivación e ilusión, al Ayuntamiento por su ayuda y excelente disposición, y a todos los que han colaborado y controlado las medidas de seguridad, para preservar la salud frente al Covid. Hay además, en la carta, una mención especial a Javier Segura, personal de la oficina de Turismo de Cogolludo por su entregada participación. La edición grabada en Cogolludo se emitirá antes de que acabe el año 2020.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.