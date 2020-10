Townew, la papelera inteligente que sella y reemplaza la bolsa de basura automáticamente Comunicae

jueves, 1 de octubre de 2020, 10:03 h (CET) Townew y Ziclotech lanzan conjuntamente en Europa una papelera inteligente para todo tipo de hogares. Sella y cambia la bolsa de forma autónoma, se abre automáticamente gracias a su sensor y neutraliza el olor. ¡No volverás a mancharte las manos! El fabricante asiático Townew, perteneciente al Ecosistema Xiaomi, y la empresa española Ziclotech han lanzado en Europa el cubo de basura inteligente de Townew, que hace el trabajo sucio. Gracias a su avanzada y novedosa tecnología de sellado y cambio de bolsa, la papelera inteligente funciona de forma autónoma reduciendo el contacto con la basura y minimizando así el riesgo de infecciones.

Menos contacto, más higiénica: la innovadora tecnología de Townew ha sido premiada en el CES 2020

Townew ha desarrollado un avanzado sistema de sellado y cambio de bolsa que garantiza el mínimo contacto con los residuos y desechos, una tecnología que no pasó desapercibida en el CES 2020, destacando como un producto innovador y útil para el hogar.

Gracias a su sensor que detecta el movimiento a una distancia de hasta 35 cm, la papelera se abre de forma autónoma, permitiendo eliminar desechos sin entrar en contacto con ella. Y no solo eso. Una vez la bolsa está completamente llena, pulsando solo un botón se sella de forma automática mediante tecnología de sellado termoplástico. Este proceso garantiza el cierre seguro de la bolsa, evita posibles fugas y neutraliza el olor, impidiendo que los malos olores procedentes de los residuos impregnen el ambiente.

Cuando la bolsa es retirada, la papelera inteligente de Townew la reemplaza por una nueva, completando el ciclo y garantizando un menor riesgo de contacto e infecciones.

Diseñada para disminuir el impacto ambiental

El diseño de la papelera inteligente de Townew no solo destaca por su minimalismo y elegancia, compatible con la decoración de todas las estancias del hogar. Su diseño también ha sido pensado para reducir el impacto medioambiental: su anillo de recarga de bolsas es ecológico y 100% reciclable.

Townew pone a disposición de los usuarios dos tipos de anillos de recarga de bolsas completamente ecofriendly. Por un lado, unos anillos cien por cien reciclables, fabricados con polietileno, y por otro, unos anillos de recarga biodegradables, fabricados con polietileno HDPE y tecnología de biodegradación. Esta combinación permite que se descompongan completamente en dióxido de carbono y agua bajo la acción combinada de oxígeno, luz y microorganismos.

En ambos casos, las bolsas de basura incluidas garantizan una mayor resistencia que las bolsas tradicionales y reducen su desgaste.

Townew, garantía de calidad

Townew cuenta con un distribuidor exclusivo en Europa, la compañía Ziclotech Distribution and Innovation, S.L., que se ocupa tanto de la recogida y entrega a domicilio, como de la garantía del producto, y ofrece al usuario productos fabricados con materiales de alta calidad y con la última tecnología.

Ziclotech es una empresa de distribución de electrónica de consumo y robótica, especializada en productos innovadores. Desde 2004 han importado y distribuido en España más de 100 productos entre los que destacan el robot aspirador iRobot Roomba, las cámaras profesionales Insta360, los aspiradores sin cable de la marca Roidmi o el bolígrafo inteligente Livescribe.

La papelera inteligente de Townew se puede comprar aquí

Vídeos

Townew sella y cambia la bolsa de forma autónoma

Adelántate al futuro con el cubo de basura inteligente de Townew

Townew trabaja por ti



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.