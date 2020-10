OP Internacional propone un evento gratuito para explicar las ventajas de invertir en Chile Comunicae

jueves, 1 de octubre de 2020, 10:11 h (CET) El webinar online y gratuito tendrá lugar el próximo 07 de octubre a las 19 horas. El objetivo de la organización es potenciar las nuevas posibilidades de negocio e inversión en Chile En los últimos años, invertir alrededor del mundo ha sido una de las opciones más elegidas entre los diferentes empresarios y emprendedores españoles. De este modo, OP Internacional ha decidido explicar a aquellos interesados y expertos en las tecnologías de la comunicación e información españoles, emprendedores y empresas, las ventajas que tiene Chile como país para invertir. Es un acto totalmente gratuito con plazas limitadas, lo que requiere inscribirse en el sitio web www.misionescomerciales.es para asegurarte una plaza el evento online.

Las líneas que se seguirán en el webinar girarán alrededor de la pregunta ‘¿Por qué debo invertir en Chile?’ trazando respuestas útiles y esclarecedoras para los asistentes. La normativa del país favorece a la inversión extranjera directa, lo que ha permitido que en medio de la pandemia que afecta al mundo la inversión extranjera directa permanezca y siga creciendo, con cifras históricas durante el primer semestre de 2020. El país tiene un acceso privilegiado a los mercados regionales a través de diferentes acuerdos de libre comercio que alcanzan el 67% de la población mundial y el 88% del PBI global. Las ventajas de inversión que se abordarán en el evento son las siguientes:

País con elevado poder adquisitivo Tiene riqueza en cuanto a recursos naturales se refiere Es el importador per cápita líder en América Latina Goza de una excelente solvencia OP Internacional, en la realización de este evento, ha contado con la colaboración de InvestChile (Agencia de Promoción de la inversión extranjera), Banco Santander (Servicios financieros para empresas), junto al apoyo de Red Consulting, Red CAME Latam y la Cámara Oficial de Comercio Española en Chile.

Acerca de OP Internacional

Es una consultora líder en materias legales y tributarias con más de 17 años de experiencia en la implantación de empresas extranjeras en Chile. La metodología de trabajo que llevan a cabo les ha permitido participar de forma muy cercana en el establecimiento de empresas extranjeras en Chile, abarcando todas las áreas: legal, tributaria, contable, laboral, comercio exterior, municipal y migración.

