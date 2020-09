Los 5 consejos básicos para escoger el mejor nombre para un perro, según Demascotas

Demascotas sugiere las técnicas más adecuadas para acertar a la hora de poner nombre a un perro, una decisión crucial que acompañará al animal durante toda su vida y que, por ello, requiere un proceso en el que tener en cuenta distintos factores Elegir el nombre de un perro es una tarea complicada, ya que, especialmente cuando se comparte la mascota con otra u otras personas, puede ser realmente largo el debate sobre la mejor opción.

Por ello, una buena idea es consultar una lista de nombres de perro, atendiendo a distintas características del animal.

Ya sea un cachorro o un perro ya adulto que pisa por primera vez el hogar, el primer cometido, además de encontrar un rincón donde colocar su lugar de descanso, es ponerle un nombre,

Cuando se debe decidir entre varios miembros de la familia, suelen salir a la palestra varias alternativas, por lo que hay que ponerse de acuerdo entre ellas.

5 consejos básicos para acertar al elegir el nombre de un perro

Algunas de las sugerencias que hay que respetar para acertar a la hora de elegir nombres de perro son las siguientes.

Palabras cortas

Quizás es una de las recomendaciones esenciales para elegir el mejor nombre de perro, ya que las expresiones de este tipo son las que entenderá mejor el perro. Preferiblemente, es mejor recurrir a las palabras monosílabas que incorporen las vocales “A” y “O”, que son las que mejor captan estos animales.

Apostar por nombres largos, en cambio, puede hacer que la mascota no responda o no entienda la orden.

¿Nombres de personas?

Uno de los dilemas de los propietarios de una mascota es si poner el nombre de una persona, especialmente el de aquellos allegados a los que quieran rendir un pequeño homenaje con esta decisión.

Sea cual sea la preferencia, ya que muchos la consideran de mal gusto, es fundamental que este nombre sea corto y conciso.

Conocer bien al perro

Una buena decisión antes de elegir es aguardar hasta convivir varios días con el animal, ya que, en función de su personalidad, es posible que des con la opción más adecuada.

No uses diminutivos

Para no confundir al animal, es clave no llamarle con algún sobrenombre o diminutivo, ya que, de lo contrario, el perro puede desoír las llamadas.

Mantener el mismo nombre si ya se le puso otro antes

Si el perro llega a la casa procedente de otro lugar en el que le han llamado con un nombre diferente al que se tenía previsto imponer, quizás es una buena solución conservar el mismo apelativo y no confundirle o estresarle porque se debe tener en cuenta que el cambio de casa es ya un gran esfuerzo para la mascota y un cambio de nombre podría ser un inconveniente para su estabilidad.

Demascotas es una web especializada en los cuidados de los animales de compañía, con información precisa sobre los distintas variedades y los consejos para procurarles una gran calidad de vida a estos pequeños amigos tan queridos.