Kipin Energy, impulsor de la III edición de Electric Go

miércoles, 30 de septiembre de 2020, 15:47 h (CET) La comercializadora que suministra energía 100% verde procedente de fuentes naturales es el principal patrocinador de este roadshow tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de octubre en Gijón y acogerá 8 marcas que cuentan con vehículos verdes: 100% eléctricos e híbridos enchufables A pesar del clima de incertidumbre general provocado por la crisis sanitaria actual y sus consecuencias, la apuesta por los vehículos eléctricos se mantiene. De hecho, en los meses de julio y agosto se matricularon un total de 2.695 turismos y todoterrenos eléctricos en España, lo que se traduce en un incremento del 121% en comparación con el mismo periodo de 2019, según datos de Ideauto. Además, en lo que va de año se ha registrado una subida en las ventas del 18%, con 7.871 unidades comercializadas.

Al analizar la penetración por comunidades autónomas, Madrid (21.672), Cataluña (16.708) y Comunidad Valenciana (5.339) son las regiones con más vehículos eléctricos en circulación. En el extremo opuesto se encuentran La Rioja (262), Cantabria (311) y Asturias (427), como recoge la Guía de Movilidad Eléctrica para Entidades Locales.

Sin embargo, en España la penetración de coches con emisiones cero sigue resultando testimonial, solo el 0,18% de los coches que circulan por nuestro país lo son; frente a los casi 8 millones de coches que no tienen etiqueta de la DGT, es decir, son vehículos con cerca de 20 años de vida si son de gasolina y más de 14 años si son diésel, según la consultora MSI. Aun así, el número de coches sin etiqueta se ha reducido un 2% con respecto al año anterior.

Conscientes de la necesidad de que el coche eléctrico aumente su presencia en el mercado de forma significativa, ya que sus ventas resultan fundamentales para que los fabricantes alcancen los objetivos de emisiones marcados desde la Unión Europea; Kipin Energy, comercializadora que suministra energía 100% verde procedente de fuentes naturales, impulsa la III edición del roadshow Electric Go como patrocinador oficial.

Tras el éxito de las ediciones anteriores, este roadshow vuelve con fuerza con el fin de integrar en el día a día los vehículos verdes y mostrar así todos los beneficios de los mismos. El evento tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de octubre en el parking de El Molinón en Gijón y acogerá vehículos verdes (100% eléctricos e híbridos enchufables) de 8 marcas (Audi, Volkswagen, Kia, Peugeot, Citroën, Ford, Madza y DS).

Una cita totalmente gratuita y que contará con todas las medidas de seguridad anti-covid: flujo seguro de entrada-salida de visitantes, gel hidroalcóholico y uso obligatorio de mascarillas. Además, los vehículos se higienizarán entre prueba y prueba.

Comprometidos con el medio ambiente

Para Guillermo García–Baragaño, director general de Kipin Energy, “el coche eléctrico es un pilar fundamental en el ineludible proceso de descarbonización de la automoción. Por eso queremos sumar nuestro granito de arena para contribuir al desarrollo de soluciones intermedias, como los diferentes formatos de hibridación, que actúen de puente hacia el automóvil de cero emisiones”.

Por ello, desde Kipin Energy han puesto en marcha cargadores inteligentes que se adaptan a todos los vehículos eléctricos, voltajes y diferentes redes eléctricas, buscando al mismo tiempo la máxima simplicidad y facilidad de uso por lo que no es necesario ser un experto y conocer las especificaciones técnicas. Además, cuentan con 4G integrado y gratuito de por vida (e-sim), conexión WiFi, lector RFID integrado (NFC / ISO 14443 y MiFare Classic), medidor de energía y gestor de consumos para comunidades. Estos cargadores han sido desarrollados y producidos en Noruega, son un 70% más pequeños que otras soluciones y sólo pesan 1,5kg.

