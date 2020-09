Alfombras Hispania lanza su esperado catálogo de alfombras 2021 Comunicae

miércoles, 30 de septiembre de 2020, 09:03 h (CET) Un año más, el conocido fabricante español de alfombras lanza su esperada colección, en la que fijan su vista los profesionales del sector de la alfombra, decoradores e interioristas, con una nueva línea repleta de novedades, nuevos diseños, últimas tendencias y mucha personalización Un año más, el conocido fabricante español de alfombras, Alfombras Hispania, deleita a los profesionales del sector de la alfombra, así como decoradores e interioristas, con una colección repleta de novedades, nuevos diseños, últimas tendencias y mucha personalización.

Las nuevas tendencias en alfombras

Para esta firma crevillentina, son ya muchos años elaborando colección y catálogo anuales. Una apuesta que, en boca de su directora comercial, Mercedes Rodríguez, “nos supone un gran esfuerzo, pero es todo un reto y un objetivo ser una referencia en el mercado nacional en este sentido”.

“Llevamos muchos años trabajando duro en crear una colección con estilo propio y marcar unas directrices en cuanto a moda, diseños y nuevas tendencias, apoyándonos siempre con grandes profesionales, y es muy reconfortante ver como cada año vamos consiguiendo un poco más que se hable de nosotros como un referente de la moda y tendencias en nuestro sector”.

La directora de Alfombras Hispania apunta a una temporada 2021 en la que van a triunfar los diseños abstractos, especialmente con estampados indefinidos, además de los formatos lisos.

Respecto a los colores, los tonos de moda son el azul blue-cassic (color Pantone del año 2020, pero que ha venido para quedarse), el amarillo mostaza y el blanco.

No obstante, el cliente busca cada vez más la personalización y la exclusividad. Según Mercedes Rodríguez “en los últimos años estamos apostando muy fuerte por la alfombra a medida personalizada, ya que hemos detectado una creciente demanda en el sector profesional y en el particular de alta gama”.

“Hoteles, administraciones, oficinas, despachos, etc. cada vez dan más valor a la imagen de sus instalaciones y cuentan más con interioristas, los cuales apuestan claramente por la exclusividad: estampación de logos, formas irregulares, diseños propios, etc.”, explica Mercedes.

Un 2021 difícil, pero no tan incierto en el sector industrial textil

Los profesionales ya son conscientes de que se avecinan tiempos difíciles. Se prevén malas cifras de empleo y del volumen de facturación, al igual que en la mayoría de sectores.

Habrá empresas que no puedan sobrellevar la situación económica provocada por el coronavirus, mientras que la mayoría de expertos apuntan a que por el contrario sobrevivirán e incluso se harán más sólidas aquellas empresas que sepan adaptarse a estas nuevas circunstancias que presenta el mercado.

En Alfombras Hispania son muy conscientes de ello: “seguimos cada día las novedades a nivel general y del sector. Y estamos convencidos de que la estrategia debe seguir un camino enfocado a la calidad, el valor añadido, construir relaciones sólidas con el cliente y saber combinar el potencial del canal de venta online con el tradicional físico o cara a cara”, explica la responsable comercial.

Y añade, “como acciones concretas, la personalización de alfombras es una de nuestras grandes apuestas. Un producto totalmente a medida, exclusivo, de calidad y fabricación nacional, que estamos dando a conocer y que está recibiendo una gran aceptación. Recibimos pedidos desde particulares que buscan exclusividad hasta ayuntamientos o administraciones, desde programas de televisión a iglesias y edificios de culto. El mercado y la demanda no para de crecer”.

Más de 90 años en el sector de la alfombra

Alfombras Hispania es un fabricante español ubicado en la localidad de Crevillent (Alicante), población que tiene la denominación de Ciudad de la Alfombra, por su tradición y peso en este sector.

Se trata de una empresa familiar, que recientemente cumplía nada menos que su 90 aniversario, en un momento en que conviven dos generaciones en los cargos de responsabilidad de la firma.

Su gerente, Alfredo Rodríguez, es un ejemplo de toda una vida de dedicación, un verdadero profesional del sector, amante del producto y de cada uno de los detalles y procesos desde la fabricación a la venta.

Para Alfredo “mantener durante tantos años una empresa tiene que significar como mínimo dos cosas: trabajar y organizarse bien, y tener vocación y amor por el producto que trabajas. Partiendo de eso, hemos tenido obviamente mejores y peores momentos, pero aquí seguimos, trabajando duro y sin perder un ápice de ilusión”.

Buena culpa de ello tiene la responsable comercial, e hija de Alfredo, Mercedes Rodríguez, nueva generación que aporta un gran dominio de las nuevas tecnologías y una gran pasión por la decoración.

La marca alicantina, además de ser un referente en el sector en España, también apuesta por el mercado internacional, habiendo formado parte del programa XPANDE de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Alicante.

La nueva colección y catálogo 2021 de Alfombras Hispania está ya disponible en su página web alfombrashispania.com

