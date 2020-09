Las mujeres suponen ya el 42% de los “gamers” en España El sector de los videojuegos está a la espera de analizar las tendencias de consumo que ha generado la crisis del coronavirus Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 30 de septiembre de 2020, 09:45 h (CET) La web de anuncios clasificados Clasf.es, ha analizado el sector de los videojuegos en estos momentos y cuáles son los videojuegos que más se juegan actualmente en una época marcada por un virus que nos ha obligado a pasar un confinamiento total de unos meses.



Nos encontramos en la recta final del 2020 de la que no estamos seguros cómo saldremos, pero tras un comienzo de año en el que no pasaba el tiempo, pasando por un confinamiento interminable y un verano de lo más peculiar, sobre todo en este segundo tiempo, que nos dejó largas horas en las que algunos sacaron su lado creativo o más deportista.



También en el que algunos aprovecharon para dedicar más tiempo a los hobbies, como entre muchos el de los videojuegos.



Situación del mercado de los videojuegos El sector de los videojuegos está a la espera de analizar las tendencias de consumo que ha generado la crisis del coronavirus. Aunque se ha disparado el consumo online, las ventas físicas se han visto gravemente afectadas con el cierre de tiendas y, según sus cálculos, las pérdidas en el mercado español ascenderán a cerca de 50 millones de euros mensuales.



Son tiempos duros para todos y el sector de los videojuegos ha sufrido como tantos otros, con una bajada de hasta el 3,3% de ganancias monetarias en 2019, disminuyendo el número de usuarios, pasando de 16,5 millones a 15 millones.



Esto supone que hablamos que cerca de la mitad de los españoles entre los 6 y 64 años juegan a videojuegos.



Cabe destacar que más de 6 millones actualmente son mujeres y que aunque sigue siendo una comunidad mayoritariamente masculina, estas ya superan el 40% del total de jugadores totales.



Millones de usuarios aprovecharon el confinamiento para desgastar sus videojuegos favoritos o incluso devorar el último lanzamiento, dedicando una media que supera las 6,7 horas diarias.

