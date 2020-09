Mientras la COVID-19 se cobra más de un millón de vidas, surgen informes de desavenencia entre asesores de la Casa Blanca ​La cadena de televisión NBC informa que el director de los CDC, el doctor Robert Redfield, fue escuchado en un reciente vuelo realizando comentarios despectivos sobre el nuevo asesor sobre coronavirus del presidente Donald Trump, el doctor Scott Atlas Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 30 de septiembre de 2020, 09:16 h (CET)

La cifra mundial de muertes por COVID-19 ha superado el millón, pero la Organización Mundial de la Salud sostiene que el número real es probablemente mucho mayor. En Estados Unidos, más de 205.000 personas han muerto a causa del virus y se han reportado más de 7,1 millones de casos, las cifras más altas registradas a nivel mundial por un amplio margen. Más de la mitad de todas las muertes por COVID-19 reportadas han ocurrido en solo cuatro países: Estados Unidos, Brasil, India y México. El lunes, India se convirtió en el segundo país en superar los 6 millones de casos de la enfermedad.



En Estados Unidos, autoridades de salud pública han expresado su alarma, ya que 21 estados reportan un creciente número de nuevos casos de COVID-19. Las hospitalizaciones se han disparado en la región Medio Oeste del país. En los estados de Dakota del Sur y Dakota del Norte, más de una cuarta parte de todas las pruebas de diagnóstico de COVID-19 resultan positivas, la tasa más alta registrada en Estados Unidos.



Mientras tanto, el periódico The New York Times informa que altos funcionarios de la Casa Blanca presionaron a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) para quitar importancia a los riesgos de enviar a los niños de regreso a las escuelas. La campaña de presión fue confirmada por Olivia Troye, quien se desempeñó hasta el mes de julio como una de las principales integrantes del personal del vicepresidente Mike Pence dentro del equipo de trabajo sobre coronavirus.



La cadena de televisión NBC informa que el director de los CDC, el doctor Robert Redfield, fue escuchado en un reciente vuelo realizando comentarios despectivos sobre el nuevo asesor sobre coronavirus del presidente Donald Trump, el doctor Scott Atlas. Redfield habría afirmado: "Todo lo que dice es falso". Atlas, un neurorradiólogo sin experiencia en epidemiología, ha enfrentado críticas generalizadas de especialistas en salud pública por cuestionar el uso de tapabocas y promover una controvertida estrategia de "inmunidad colectiva" que podría provocar la muerte de millones de estadounidenses.

