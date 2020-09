¡Que mal pensado soy!

- El VI de los felipes, es Jefe del Estado por un solo voto, el del fraCasado. ¡Eso es Democracia!



- Las patronales de la CEOE y Cepyme expresan su apoyo al VI, por su dedicación y su papel fundamental e indispensable «al respaldar a nuestras empresas, en estos últimos meses de crisis».



Sobre todo lo ha demostrado el de Abu Dhabi, y puede que tal vez sea para favores a quienes pagaron un viaje de novios.



- O por las declaraciones de J. Vestrynge, cuando dice de ¿de verdad piensan que Felipe VI no conocía, aceptaba y se beneficiaba de las tropelías y robos de su padre? Todos los cómplices de Juan Carlos y los impulsores de su inviolabilidad son responsables.



- Sin entender (por inapropiadas) aquellas declaraciones del VI en octubre de 2017 por la consulta unilateral de los catalanes. Por declaraciones contra ellos y animando a Rajoy el Art. 155 (no sabemos en qué forma), con un discurso provocador con un final, cuyo cumplimiento no depende de él, sino del Estado, cuando recalcó «mientras el país siga siendo una monarquía parlamentaria no habrá cabida para la fractura territorial». Eso fue entonces, hoy las derechas junto al PSOE se niegan a establecer un Referéndum sobre Monarquía o República.



- Lo último ha sido, las declaraciones de Carlos Lesmes, (máximo representante del CGPJ, de forma alegal de la Judicatura, por Ley debería de haber abandonado hace años), al puntualizar que la llamada privada hecha por el VI ha sido de «cortesía», para felicitar a los nuevos jueces, «sin consideraciones institucionales respecto del acto» y que le hubiese gustado acompañarle, le faltó añadir a Lesmes que el VI quería ir «porque el confinamiento a que está sometido por su hija y el positivo de su clase, porque el no poder salir del pisito le está produciendo ansiedad». Cómo diría mi madre «probe criaturita».



- Sí soy muy mal pensado, pero que casualidad, la Audiencia Nacional, ha exonerado de un supuesto delito a Rato y a 33 más por sacar a Bankia Bolsa, ese ejemplo de ministro, puñetero jefe del FMI, que dimitió por las sospechas del FMI cuando le requirió información acerca de una veintena de fondos de inversión que figuraba en la cuenta de la sociedad «Red Rose». Allí no tenía la tarjeta Black, como en Bankia, aquí fue condenado diversos delitos, pero ya está en libertad sin cumplir toda la condena, pero ¿y los dineros? A Rato su forma de actuar le venía de sangre, hace más de 50 años el padre y el hermano fueron detenidos y encarcelados por evasión de capitales a Suiza, en una oscura operación del franquismo (supongo que no dio el % preceptivo del tráfico con lana de Marruecos). Rato con múltiples contactos en paraísos fiscales algún favor habrá hecho determinados estamentos, será este el primer favor devuelto, cuantas causas serán revocadas a otros o cuantos privilegiados presos serán puestos en libertad, por ejemplo, el que está cumpliendo condena en una cárcel de mujeres.



- Lo que es hacer, al VI no se le ve hacer mucho, aún no ha ido al metro de Madrid, tampoco en los momentos más algidos de la Pandemia se ha acercado a los sanitarios, solo a una Carpa que costó una burrada de millones, casualmente pagado a una empresa de esas de los viajes con el jubilado buscando trabajo. El VI es más clásico, distante y estirado, no es campechano. Le gustan los uniformes y togas por las reverencias ante sus galones en las hombreras, o por el Gran Collar de la Justicia, con emblemas de la monarquía y los atributos de la Justicia, emblema y atributos difíciles de conciliar, por medievales.



- Por mi edad sé que soy un poco primitivo, por ello he llegado a la conclusión que en España una cosa más útil que un Borbón es…un Botijo.