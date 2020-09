Los reconocidos centros Andro Fisioterapia Avanzada inician su expansión nacional con Tormo Franquicias Comunicae

martes, 29 de septiembre de 2020, 12:31 h (CET) La reputada clínica malagueña ha comenzado su andadura en franquicia tras 10 años de experiencia en el campo de la fisioterapia y con múltiples pacientes de gran índole que respaldan su buen hacer La enseña Andro Fisioterapia Avanzada, cadena de clínicas de fisioterapia con más de 7 años de experiencia en el sector, inicia su fase de expansión en toda España, confiando este proceso en la consultora Tormo Franquicias, para desarrollar y planificar las estrategias de crecimiento en esta etapa tan importante para el desarrollo de la marca.

Las franquicias dedicadas a la fisioterapia son un sector que goza de gran implantación en el mercado ya que sus servicios responden en muchos casos a necesidades fisiológicas humanas. El éxito está asegurado porque las patologías de la espalda, propias de los países industrializados, afectan a un 80% de la gente y son la primera causa de baja laboral.

Andro Fisioterapia Avanzada es una red de franquicias de centros especializados en fisioterapia, osteopatía, y prevención y readaptación de lesiones. Mediante un concepto totalmente novedoso y avanzado combina las terapias manuales, la más avanzada tecnología y el ejercicio terapéutico en colaboración de su equipo interdisciplinar entre los que se encuentran fisioterapeutas, readaptadores, preparadores físicos, traumatólogos, nutricionistas, psicólogos, etc. Cuentan con clases grupales de ejercicio terapéutico y funcional, así como unidad especializada en accidentes de tráfico, unidad de suelo pélvico (By RAP suelo pélvico) además de servicios complementarios como estética o asesoramiento nutricional.

Andro Fisioterapia Avanzada es una marca reconocida en su sector debido a la calidad de sus servicios y por compartir su experiencia y conocimientos con otros profesionales. De esta forma, en colaboración con IndibaActivTherapy, han impartido numerosos cursos de formación sobre distintas temáticas y técnicas actualizadas, tanto en congresos como en las universidades. Entre ellos destaca el congreso anual de carácter nacional, IndibaActiv Meeting Day, donde han tenido el honor de participar en varias ocasiones intercambiando y compartiendo conocimientos, además de asistir a ponencias de destacados doctores e investigadores.

La franquicia Andro Fisioterapia Avanzada, aporta a sus franquiciados una experiencia contrastada en el sector de la fisioterapia, por lo que estos se podrán beneficiar de la notoriedad de marca y transmisión del knowhow.

Mucho de estos reconocimientos depositados en la marca vienen en relación con el mundo del deporte: Contratación de servicios por parte de equipos y selecciones, atención y tratamientos a jugadores profesionales y acuerdos con escuelas de diferentes ámbitos deportivos para la prestación de sus servicios.

Además, la enseña se declara como un centro autorizado para la atención de personas que hayan sufrido lesiones en accidentes de tráfico y necesiten rehabilitación, por ello UNESPA ha depositado plena confianza en sus servicios, contando también con otros grandes convenios como el de Salud On Net con Mercadona.

La Central da una formación completa e integral tanto en toda la parte técnica, operativa y áreas de gestión. El franquiciado también recibirá un apoyo y estudio de mercado para la ubicación de sus clínicas siguiendo una estricta política de no competencia perfectamente establecida para evitar masificar zonas.

El perfil del franquiciado para Andro Fisioterapia Avanzada, se trata de personas que sigan la línea del negocio sintiéndose identificados con los valores y filosofía de la empresa. Pueden ser profesionales del sector que quieran desarrollar su carrera de forma autónoma o inversores que busquen un negocio seguro y estable.

La franquiciaofrece a todos aquellos inversores la oportunidad de unirse a un negocio seguro en uno de los sectores con mayor demanda. La inversión estándar para montar una de sus clínicas es de 60.000€.

