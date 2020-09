Cerrajeros Económicos Alicante: Elementos a instalar en casa para evitar robos Comunicae

martes, 29 de septiembre de 2020, 12:38 h (CET) Al momento de llegar a una nueva casa ya sea porque la está comprando o alquilando es importante prestar atención al sistema de cerradura que tienen las puertas de accesos principales, aunque las cerraduras luzcan muy nuevas, puede que sea un modelo inseguro y débil para afrontar las maniobras de robos que realizan los malandros y que cada vez son más especializadas Por esta razón es tan importante buscar el apoyo de un cerrajero para una revisión de los sistemas de seguridad que ya tiene el hogar y entonces le aconseje su modificación o incluso instalar otros elementos para reforzar la protección.

Consejos principales para la seguridad de la casa

Es conveniente hacer uso de los candados de cadena, de esta manera sólo se necesitará abrir un poco la puerta para ver quién está del otro lado.

Asimismo, todas las copias de las llaves tienen que servir, si se hizo la entrega por parte de la inmobiliaria se debe realizar una prueba antes, no se debe confiar ya que podría quedar afuera de la casa y tener que pedir la ayuda de un cerrajero para que abra la puerta.

En caso de que se necesite otras copias entonces se debe contactar con un cerrajero de confianza, ya que existen muchas estafas en las que personas simulan ser un cerrajero para tener acceso a las llaves de un espacio, sacar copias y después hacer un robo.

Siempre que uno de los miembros de la familia o las personas que vive en un espacio pierdan una llave o se la roben, es importante modificar las cerraduras de las puertas y entonces volver a sacar copias, nunca se debe confiar que las llaves no pueden llegar a las manos incorrectas.

Se recomienda revisar las opciones que ofrece el mercado para aumentar la seguridad ya sean escudos para cerraduras y puertas y para las ventanas se aconseja siempre utilizar rejas.

Para cuidar las llaves lo más aconsejable es que no se usen muchas de estas en un mismo llavero, en caso de que tenga varias llaves entonces se aconseja el uso de una llave maestra, que con esta es posible abrir varias puertas, tiene como beneficio mayor practicidad.

Otras medidas de seguridad

Siempre tener a la mano los números de teléfono de los cuerpos de seguridad más cercanos.

Hacer uso de caja fuerte para guardar todos los objetos de valor de la casa.

Planificar la instalación de un sistema de videovigilancia que entrega información real e inmediata lo que está sucediendo en todos los espacios de la vivienda.

Mantener iluminadas las zonas alrededor de la casa importante.

Al salir de casa no entregar información a través de las redes sociales de la ubicación, mucho menos en el período vacacional. Es clave que las familias conversan sobre cuáles son las acciones a tomar en caso de que estén ante un robo o alguna emergencia de seguridad. Cumple con todas las recomendaciones anteriores entregadas por la empresa Cerrajeros Económicos Alicante y evita robos o sustos en su hogar.

Cerrajeros Económicos Alicante - 965641654

https://cerrajeroseconomicosalicante.es

