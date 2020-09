Dos emprendedores murcianos crean un software que evita que autónomos y pymes vayan al asesor Comunicae

martes, 29 de septiembre de 2020, 12:50 h (CET) Los emprendedores murcianos Miguel Angel Gómez y Agustín Grau han comenzado a comercializar el software que, según ellos, revolucionará el mundo de la facturación en autónomos y pymes Miguel Angel Gómez, desarrollador informático y padre del proyecto, cuenta:

"La facturación es lo más parecido a la burocracia en el mundo de la empresa. Hacer facturas, listarlas, enviarlas, buscar las de determinados clientes, productos… se convierte a menudo en una tarea tediosa que resta productividad a la empresa y la aleja de su verdadero objetivo: producir más y obtener más ingresos. En consecuencia, la aleja de obtener más beneficios".

El software creado por estos emprendedores, Mifacturacion, ha sido perfeccionado y testado a lo largo de meses por ellos mismos y su círculo de confianza. Durante ese periodo han querido crear un producto único que solucionara a autónomos y pymes el problema de dedicar tiempo y esfuerzos a hacer facturas manualmente sin luego poder gestionarlas bien.

¿A qué se refieren ellos con “gestionarlas bien”?

Agustín Grau nos responde:

"El emprendedor no solo tiene que hacer una factura. Tiene que hacerla de la forma más automatizada y sencilla posible. No debe dedicarle más tiempo del estrictamente necesario. Además, una vez creada la factura, pasa a formar parte del conjunto de facturas de la empresa con las que a menudo hay que realizar tareas: buscar las de determinado periodo, las de determinado cliente, comparar si las de ingresos son superiores a las de gastos, examinar dónde se está yendo el dinero, obtener informes…"

Pero sin duda la funcionalidad del programa de la que se sienten más satisfechos es la posibilidad de evitar las visitas al asesor.

Cuando llega el final del trimestre y el autónomo tiene que ir al asesor se le hace un mundo encima. Buscar las facturas guardadas en cajones, carpetas, archivadores…, coger cita con el asesor, desplazarse a la oficina, esperar en la sala de espera… Mifacturación permite enviar todas las facturas de ingresos y gastos al asesor con un simple clic. Se olvidan de los desplazamientos y del trabajo de organizar la visita. Se gana tiempo, gana productividad y la empresa, la familia y el propio autónomo lo notan, según cuentan estos emprendedores.

En definitiva, a pesar de los convulsos tiempos que se viven, estos emprendedores murcianos demuestran que siempre es buen momento para crear productos y servicios que solucionen las necesidades de las personas y les hagan la vida más fácil.

