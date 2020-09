Grabar todos los viajes con la Dash Cam DDPAI MOLA N3 Comunicae

martes, 29 de septiembre de 2020, 10:51 h (CET) En una época donde cada vez hay más coches en las carreteras, las ciudades están repletas y encontrar aparcamiento cada vez es más difícil, los pequeños accidentes también aumentan Grabar todos los viajes de forma sencilla

¿A quién no le ha pasado que ha dejado el coche aparcado en la calle y al cogerlo se encuentra un rayón o golpe que antes no estaba? Problemas como estos se pueden resolver de forma fácil con la instalación en el coche de una cámara, más conocidas como Dash Cam.

Con estas cámaras, se puede grabar todo lo que suceda durante el trayecto del vehículo, por lo que en caso de que el coche sufra un accidente, se podrán usar las imágenes como prueba. Además, si estando estacionado el vehículo recibe un golpe o es rayado, se podrá saber quien ha sido. Por estas razones, se están volviendo tan populares este tipo de cámaras.

Una de las mejores opciones del mercado es la Dash Cam DDPAI Mola N3. Una cámara que destaca por su calidad de imagen y por la reputación creada por la marca.

Dash Cam DDPAI N3

La cámara cuenta con una resolución Ultra HD 2K (1600P), un objetivo formado por 6 lentes y tecnología de imágenes de codificación y descodificación. Esto permite una mayor nitidez en la imagen, con unos colores más realistas.

También cuenta con un giroscopio de 6 ejes de alta precisión, que permite registrar cualquier movimiento que realice el coche, como aceleraciones bruscas, giros, cambios de carril, etc. Y gracias a la tecnología SR, creará un vídeo del viaje, que se podrá compartir en redes sociales o guardar. Los vídeos se pueden ver y descargar en el móvil a través de la aplicación de la cámara.

La cámara se podrá instalar en el vehículo independientemente del clima, ya que dispone de una batería con una mayor resistencia a las temperaturas, lo que se traduce en una vida útil superior.

Es capaz de soportar temperaturas extremas de entre -20ºC y 70ºC. Además, tiene otras ventajas como una carga más rápida, mayor duración y es más segura que las baterías de litio, que bajo ciertas condiciones pueden llegar a explotar.

Se carga mediante USB Tipo C, y su soporte de instalación permite colocar la cámara tanto de manera vertical como horizontal, permitiendo grabar el interior o el exterior del coche.

Conseguir un cámara para el coche, y grabar en todo momento lo que sucede y evitar problemas en caso de accidente, es muy sencillo. Durante los días 29 y 30 de Septiembre, habrá una gran promoción en la tienda oficial de DDPAI en AliExpress. Durante los cuales se podrán encontrar los modelos de DDPAI Dash Cam N3 con un gran descuento.

DDPai Dash Cam N3(Con GPS)por 49,53$ en AliExpress, aplicando el cupón: DDPAIMOLA más el cupón de la tienda. Además, el envío es gratis.

DDPai Dash Cam N3(Sin GPS)por 40,99$ en AliExpress, aplicando el cupón: DDPAIMOLA más el cupón de la tienda. Además, el envío es gratis.

Para más información sobre estas cámaras es posible visitar la tienda oficial de DDPAI en AliExpress.

