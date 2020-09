​El control horario y el teletrabajo ​Frente a la realidad económica actual, muchas empresas supieron anticiparse a la llegada del teletrabajo y prosperar mediante la implementación de sistemas de fichaje que no solo contemplarán las necesidades establecidas por la Ley de Control Horario Redacción Siglo XXI

Hace ya más de un año entró en vigencia la Ley de Control Horario de los Trabajadores, una legislación que busca acabar con la informalidad laboral en España. Su llegada fue muy oportuna, puesto que los sistemas de fichaje horario implementados para cumplir con la normativa se volvieron especialmente útiles para enfrentar el aislamiento preventivo y el trabajo remoto. Y si bien hoy la sociedad espera que la normalidad vuelva, el sector empresarial afirma que el teletrabajo y los sistemas de control horario —del estilo de TICTAC software— han llegado para quedarse.



La llegada del teletrabajo El panorama actual es austero, incluso para las empresas más grandes. La interrupción inesperada en el consumo, la sobreproducción y los costos de mantener una estructura cuya actividad se encuentra en suspenso, han tenido efectos adversos en todas las escalas de la economía. Frente a ello, muchas empresas debieron adaptarse y migrar hacia la modalidad del trabajo a distancia. Esto les permitió continuar con sus actividades y mantenerse a flote luego de aquel primer brote de la pandemia. Con el tiempo, sin embargo, las cosas se estabilizaron un poco y pudo alcanzarse una nueva normalidad —auspiciada, principalmente, por la conectividad y el acceso a internet de los que hoy dispone el trabajador promedio—. La mayoría de las empresas que han incursionado en esta práctica advierten que la no tan nueva modalidad resultó ser muy provechosa en algunos rubros, puesto que permite economizar en recursos redundantes que pueden ser mejor aprovechados en otras áreas de la empresa.



El software de control horario y fichaje digital Para mediados de marzo de este año, ya estaba en vigor la Ley de Control Horario, por lo que las empresas se habían visto obligadas a implementar sistemas digitales —o análogos— que cumplieran con los requisitos dispuestos por dicha ley.



El mercado ya existía desde hace varios años, y contaba con una gran variedad de desarrolladores informáticos y productos destinados justamente a responder este tipo de necesidades. Los software de control horario cumplen con ciertas prestaciones que se consideran básicas —suelen estar disponibles tanto para Android, iOS (Apple) como para cualquier computador, e incluyen fichaje virtual y actualizaciones y mejoras.



Los profesionales más dedicados no solo ofrecen las prestaciones básicas, sino que incluyen también servicios de geolocalización, compatibilidad con otros sistemas y la elaboración de informes regulares de manera sencilla y rápida —esto último permite regular el funcionamiento las operaciones diarias de la empresa—. Los sistemas mejor desarrollados son flexibles en cuanto a su utilización y adaptación a las necesidades particulares de la empresa —creación de franjas de horarios abiertas o cerradas, posibilidades de realizar cambios y excepciones, entre otros—.



