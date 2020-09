El ecommerce en alimentación alcanza máximos históricos durante la pandemia Las plataformas de venta online de alimentos logran crecer en tan solo un año, lo esperado para los próximos tres Redacción Siglo XXI

martes, 29 de septiembre de 2020, 10:10 h (CET) Según informa mentta, el Marketplace de alimentación de referencia en España especializado en productos frescos y artesanos, las plataformas de venta online de alimentación han alcanzado crecimientos máximos históricos durante esta pandemia, logrando en tan solo un año, el aumento esperado para los próximos tres.



2020 ha sido un año de cambios en los hábitos de consumo de miles de personas en el mundo. La pandemia por coronavirus ha modificado la forma en la que se desarrolla actividades tan básicas como hacer la compra.



Durante este año, el ecommerce ha conquistado el estómago de los españoles y los consumidores han aumentado su gasto en productos de alimentación, apostando especialmente por el comercio de proximidad y la compra online, en detrimento de los supermercados tradicionales o las grandes cadenas de distribución

Los motivos de este cambio en los hábitos de consumo tienen que ver con el confinamiento de los meses de marzo, abril y mayo. Durante el mismo, el comercio electrónico y los supermercados regionales ganaron cuota de mercado por su proximidad y seguridad, y ahora han logrado retenerlos.



Según Luis Miguel Gil, CEO de mentta, la pandemia ha forzado a los consumidores reticentes a superar sus temores en el caso de la venta online de alimentos. “Hubo personas que hicieron la prueba, comprando por Internet y acabaron convencidas de su eficacia gracias a la rapidez y comodidad de la compra online en comparación con la compra presencial en las grandes cadenas de supermercados, que se vieron desbordadas por la demanda” apunta el CEO.



El sector de la alimentación gira hacia el ecommerce para esquivar el coronavirus El ecommerce ha demostrado que tiene multitud de beneficios en tiempos de movilidad restringida.



Según afirma el CEO de mentta, “ofrece a sus usuarios productos fuera de lo común a los que es complicado acceder por un canal de venta tradicional. A través de los marketplaces, se puede acceder a productos de diferentes regiones, productos biológicos o artesanos, entre otros, que no se pueden conseguir en las grandes superficies”.



En este sentido, plataformas ecommerce como mentta, han sido partícipes de este cambio de paradigma. El Marketplace de alimentación y productos artesanos ha aumentado su cuota de mercado tal y como explica Luis Miguel Gil, “durante esta pandemia hemos crecido. Nuestras ventas y beneficios han aumentado ya que la gente ha visto una oportunidad en el canal online para llenar su cesta de la compra de forma fácil, pero sobre todo segura”.



Respecto a este último punto, el CEO añade "quizás la crisis del coronavirus haya servido para fidelizar a esos nuevos clientes que se han sumado a la compra online a través de Internet. No obstante, todavía habrá que esperar para ver si este aumento de las ventas del canal online es momentáneo o es realmente un cambio de tendencia definitivo".

