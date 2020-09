Martes La política en tiempos neonormales Ángel Pontones Moreno

martes, 29 de septiembre de 2020, 08:27 h (CET) Últimas noticias: Antes de abandonar su despacho, Quim Torra se asoma al balcón y aprovechando el vacío legal, proclama la III República.



-John Connor, el niño de Terminator 2, pasa a ser persona non grata en Telemadrid `por sus mensajes subliminales tipo "Confi, tio"



-El concejal de Innovación del Ayuntamiento de Valencia, Carlos Galiana, es elegido como sustituto del Google Translate.



-Donald Trump descubre que el apellido de su rival Biden es una abreviatura de Bin Laden.

Martes La política en tiempos neonormales ​Nuestra situación actual y la Biblia Agobiado por la pandemia y las noticias inquietantes he abierto la Biblia buscando alguna luz Estulticia en grado sumo Tener fe es creer en lo que no se ve y la estulticia es ignorancia, necedad Cosificar Sigue, que lo estás arreglando