​Nuestra situación actual y la Biblia Agobiado por la pandemia y las noticias inquietantes he abierto la Biblia buscando alguna luz Francisco Rodríguez

martes, 29 de septiembre de 2020, 08:19 h (CET) Vivimos en una situación de alarma permanente. Todos los medios de comunicación nos aturden con sus repetitivas noticias sobre el COVID-19 y una zarabanda ininteligible de cifras de contagiados, hospitalizados y fallecidos que nadie consigue cuadrar.

Al mismo tiempo estos mismos medios también nos bombardean con noticias políticas inquietantes. Cualquiera puede preguntarse: ¿Qué ocurre en España? Y recibirá las más variadas respuestas desde ataques a las instituciones como proyectos de ley tan confusos como la de memoria democrática, la de la legalización de la eutanasia, la de educación, más bien de adoctrinamiento y un clima de enfrentamiento en que las amenazas son constantes.



Abro la Biblia y busco el libro de Qohélet (Eclesiastés) cuyo comienzo nos advierte que todo es vanidad, que lo que fue es lo que será y que no hay nada nuevo bajo el sol.



Los que ahora se desgañitan voceando sus bravatas no piensan que pasarán como pasaron otros antes que ellos y quedarán apartados por los que le sigan que contarán de ellos lo que les parezca, verdades o falsedades.



Confiesa Qohélet que ha interesado alcanzar sabiduría y ciencia y ha comprendido que es empeño vano porque mucho saber, mucho sufrir, y a más entendimiento, más padecimiento.



Si miramos hoy a nuestro alrededor comprobaremos que muchos de nosotros hemos trabajado, nos hemos esforzado, por asegurar nuestro porvenir y ahora todo está en cuestión. ¿Quién disfrutará de nuestro esfuerzo?



Entonces ¿qué saca el hombre de todo su trabajo y el empeño que su corazón pone bajo el sol? Después de trabajar con sabiduría, ciencia y provecho han de dejar lo suyo a quien no trabaja. Si es la muerte la que pone fin a nuestra tarea quizás no resulte tan dolorosa como que te expropien lo ganado, nos lo arrebaten, de una vez o año a año, impuesto a impuesto.



Todo tiene su momento y hay un tiempo para cada cosa bajo el cielo y Qohélet hace una lista que si la leemos con calma nos impactará sin duda. La lista que empieza diciendo que hay tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado y se cierra con que hay tiempo de guerra y tiempo de paz y la pregunta clave ¿Qué ventaja saca el hombre que hace su trabajo?



Dios todo lo hizo bien y lo entregó a los hombres para que continuaran su obra y no hay nada mejor para ellos que alegrarse y hacer el bien en su vida, pero en lugar de derecho hay fraude y en lugar de justicia corrupción, pero Dios juzgará al justo y al corrupto y será muy distinto su destino.



Dios ve las tropelías que se cometen y el llanto de los explotados sin que nadie se compadezca de ellos y que el provecho que unos sacan con su esfuerzo suscita la envidia del prójimo.



La segunda parte de este libro de la Biblia nos habla de que la sabiduría reside en el temor de Dios. Habrá que meditar sobre ello en un próximo artículo ya que el temor de Dios solo el hombre sabio lo comprende. Este temor no es miedo sino comprensión de nuestra pequeñez frente a la grandeza y omnipotencia de Dios.

