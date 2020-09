Alma Secret relanza su icónico contorno de ojos con aguacate, té verde y cafeína, certificado con ECOCERT Comunicae

lunes, 28 de septiembre de 2020, 17:59 h (CET) Alma Secret reformula su contorno de ojos de cafeína, té verde y aguacate y lo certifica con ECOCERT COSMOS NATURAL La piel que se tiene alrededor de los ojos es 10 veces más fina y sensible que la del resto de la cara, y a eso se añade que es la zona que más acentúa el paso del tiempo. Además, es un área en la que los niveles de colágeno son menores por lo que es más sensible a la formación de bolsas o hinchazón.

¿Qué factores afectan al envejecimiento de la zona del contorno?

La genética

La exposición a los rayos UV

La contaminación ambiental

La degradación progresiva del colágeno

Los gestos, el parpadeo. Este área sensible necesita un mejor estilo de vida, dormir más… y un producto natural que consiga mantener la integridad del colágeno y que combata uno a uno los principales problemas que afectan con el paso del tiempo: arrugas, flacidez, ojeras o hinchazón de la zona.

El súper ventas de ALMA SECRET se renueva evolucionando su potente fórmula natural para combatir los signos del envejecimiento y el cansancio en la mirada.

A su eficaz fórmula repleta de extractos botánicos, aceites orgánicos puros y activos vegetales, se añade el doble de Cafeína y el doble de Ácido Hialurónico, así como un activo innovador de tecnología vegetal formado por Probióticos + carbohidratos de Granada.

Una combinación extraordinaria de ingredientes naturales para combatir el envejecimiento de la zona del contorno, reducir la hinchazón y las bolsas, atenuar las ojeras, nutrir, reafirmar, calmar y tratar las finas líneas de expresión.

El resultado es una piel más joven, descongestionada, luminosa y elástica.

Otra novedad es que el producto incorpora el sello de ECOCERT COSMOS NATURAL, uno de las certificaciones más prestigiosas y exigentes del mundo.

ECOCERT COSMOS es un estándar reconocido internacionalmente que lleva a cabo un riguroso control de materias primas, estándares de fabricación y envases para que los productos que avala sean "naturales u orgánicos certificados".



Con este sello, Alma Secret se compromete a promover un "desarrollo sostenible" elaborando una cosmética de calidad y natural, buena para las personas y para el planeta.

El producto también evoluciona su packaging a un envase más ecológico de cristal reciclable.

Con estudios independientes realizados in-vivo

El innovador complejo probiótico consigue funcionar como un análogo de la proteína ASP que se encargará de combatir la producción de allfa-melanocittos (αMSH) responsables de estimular distintos procesos bioquímicos en cascada que provocan la producción de melanina. El resultado es la reducción de la hiperpigmentación y las ojeras.

Los Carbohidratos de alto peso molecular extraídos de la granada, aportan un efecto lifting inmediato combatiendo flacidez y arrugas.

La fusión de ambos ingredientes con el Té Verde y la Cafeína, forman un booster innovador con resultados demostrados en un ensayo in-vivo de eficacia antienvejecimiento

Se realizó un estudio in vivo de tres semanas con 10 personas entre 24 y 45 años. Se les pidió que aplicaran el producto en el área derecha del contorno dos veces al día y se tomaron fotografías al inicio del estudio y después de la tercera semana.

Como se muestra en las imágenes, este producto es capaz de reducir significativamente la apariencia de bolsas debajo de los ojos y ojeras después de un período de 3 semanas.

Como se indica con óvalos rojos en ambas figuras, las arrugas y las líneas de expresión también disminuyeron significativamente con el uso continuado del producto.

El contorno de ojos ideal

Menos ojeras

Menos bolsas

Menos arrugas

Más firmeza

Más densidad

Más elasticidad

Más luminosidad

Más hidratación

Textura ligera y fácil absorción Certificado por ECOCERT COSMOS NATURAL 'vegano y cruelty free'. Apto para embarazadas.

Formato: 30 ml PVP: 30 Eur

De venta en http://www.almasecret.com y puntos de venta autorizados

Sobre ALMA SECRET

ALMA SECRET® es una marca murciana con orígenes farmacéuticos y pioneros en su época en el desarrollo de fórmulas magistrales de cosmética natural de alta calidad, reparadora y preventiva.

Su cosmética es hipoalergénica, adaptada a pieles problemáticas o sensibles, efectiva y respetuosa con la piel. No utilizan aceites minerales, parabenos, químicos sintéticos, siliconas, sulfatos, ftalatos o derivados del petróleo. Y todos sus productos son Cruelty Free.

En los últimos meses, la marca se ha sometido a un riguroso proceso de revisión de materias primas, estándares de fabricación y envases para obtener el certificado ECOCERT COSMOS natural u orgánico, uno de los más exigentes del mundo.

