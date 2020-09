Día Mundial del Corazón: La ingesta diaria de beta-glucanos protege de enfermedades cardiovasculares Comunicae

lunes, 28 de septiembre de 2020, 17:35 h (CET) • Los alimentos que contienen al menos 1 g de beta-glucanos son una ayuda para mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Consumirlos es sencillo y Herbalife Nutrition cuenta entre su gama de productos nutricionales con Beta heart®, una bebida en polvo que contiene el beta-glucano de avena OatWell™. • Beta heart® ha sido el producto base con el que investigadores italianos han testado los efectos beneficiosos de la ingesta diaria de beta-glucano Un ensayo clínico realizado por importantes investigadores italianos y publicado por la revista científica Nutrients, confirma que los beta-glucanos* presentes en la avena pueden reducir los niveles de colesterol en la sangre.

El estudio ha sido realizado por investigadores del Hospital Universitario Sant'Orsola-Malpighi de Bolonia, en nombre de la Fundación de Nutrición de Italia, y en él participaron 83 personas (48 mujeres y 35 hombres). Es uno de los primeros ensayos clínicos de este tipo, realizados en una población del sur de Europa.

Los beta-glucanos son las principales fibras naturales que se encuentran en la avena y la cebada. También es posible hallarlos en forma de suplemento, como es el caso de Beta heart® de Herbalife Nutrition, una bebida en polvo nutritiva con sabor a vainilla que contiene el beta-glucano de avena OatWell ™.

Al incluir tres gramos de beta-glucanos de avena en la ingesta diaria de alimentos, los participantes del ensayo redujeron sus niveles de colesterol LDL (lipoproteínas de baja densidad) en un promedio del 12% en solo cuatro semanas, y en más del 15% tras solo ocho semanas. A menudo denominadas como "colesterol malo", las LDL constituyen la mayor parte del colesterol del cuerpo y, si son altas, pueden aumentar el riesgo de enfermedad coronaria*.

El ensayo, realizado con Beta heart®, mostró una reducción promedio del 6,5% en el colesterol total (LDL y HDL) tras cuatro semanas y del 9% en ocho semanas. Los investigadores también comprobaron que los niveles de colesterol de los participantes volvieron a sus niveles originales tras dejar de tomar Beta heart®, una muestra de la importancia de la ingesta diaria de beta-glucanos.

Al comienzo del ensayo, cada participante tenía niveles moderadamente altos de colesterol, bajo riesgo cardiovascular y consumía una dieta mediterránea típica.

Para Andrea Bertocco, director de Asuntos Científicos de Herbalife Nutrition: “Los hallazgos de este ensayo refuerzan la importancia de los beta-glucanos como una forma eficaz y segura de reducir el colesterol en personas con niveles leves a moderados, incluidos los pacientes relativamente jóvenes. La Organización Mundial de la Salud informa que en Europa el 54% de los adultos de 25 años o más tienen niveles altos de colesterol, la tasa más alta en el mundo”.

Las enfermedades cardiovasculares son, de hecho, la principal causa de muerte en el mundo, lo que ha llevado a la Federación Mundial del Corazón a conmemorar el 29 de noviembre el Día Mundial del Corazón, para impulsar acciones que sensibilicen a la población sobre el control de los factores de riesgo que pueden desencadenar enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

* Se ha demostrado que el beta-glucano de avena reduce el colesterol en la sangre. El colesterol alto es un factor de riesgo en el desarrollo de la enfermedad coronaria. El efecto beneficioso se obtiene con una ingesta diaria de 3g de beta-glucano de avena. La enfermedad coronaria tiene múltiples factores de riesgo y la alteración de uno de estos factores de riesgo puede tener o no un efecto beneficioso. Beta Heart no diagnostica, trata, cura o previene ninguna enfermedad.

