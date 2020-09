Legado de los Jerónimos: Cómo elegir el lugar de la boda

La elección del régimen matrimonial no es necesariamente el tema de discusión preferido por los futuros cónyuges; sin embargo, esta elección tendrá consecuencias muy importantes en la organización de una vida en común, y no se debe descuidar. A través de este artículo donde se aportan valiosos pasos para guiarlos a una gran aventura, se podrá encontrar el mejor lugar de recepción que se ajuste al evento más importante de la vida Lugar de recepción

Encontrar la ubicación es uno de los puntos clave, si no el más importante en la planificación. Dada la multitud de servicios que dependen de ella como los cócteles, catering, la fiesta... también será la parte más cara de la boda. Y, debido a la disponibilidad, es necesario reservarlo primero.

Mientras que muchas parejas eligen un lugar para el alojamiento cerca de la boda, y que también sea una finca cerca de Madrid, otras deciden hacer las maletas y probar suerte en el extranjero.

Independientemente de la ubicación, la finca para bodas y eventos en Ávila debe ser fácilmente accesible para que los invitados puedan llegar con seguridad. Por lo general, tiene en cuenta todos los medios de transporte posibles y a veces proporciona vehículos para grupos grandes.

Distancia de la ceremonia

Es importante asegurar de que la ceremonia no esté muy lejos de la zona de recepción. Si se está preparando para una boda religiosa, se puede visitar las propiedades con una capilla contigua o un área de matrimonio civil.

También hay parejas que prefieren separar los lugares, se puede considerar los posibles arreglos de viaje y dé instrucciones simples para no desanimar a los invitados.

La proximidad a los hoteles

Algunos invitados vienen de lejos, otros quieren disfrutar de la noche sin tener la preocupación de donde van a pasar la noche, en ambos casos estos invitados necesitan un lugar para dormir cerca.

Entonces contactar con establecimientos de alojamiento cercanos como pueden ser pensiones, hoteles... y conseguir una tarifa de grupo sería lo ideal.

La infraestructura: superficie total

- ¿Cómo está organizado el lugar?

- ¿Cuántos metros tiene la finca?

- ¿Hay un jardín?

Se debe realizar todas las preguntas necesarias para saber qué es lo que realmente se quiere y tratar de sacar el máximo provecho al lugar o a la finca que se haya elegido. El cálculo de la superficie es la clave para saber lo que se puede organizar.

Espacios interiores y exteriores

Los diferentes salones pueden ayudar a determinar los puntos culminantes de la boda, desde el aperitivo hasta el catering y el primer baile. Un rincón tranquilo o un lugar inusual.

En cuanto a los jardines, se sabe que algunas bodas requieren un poco de vegetación, especialmente si tienen lugar con buen tiempo. Sea cual sea la temporada, se puede echar un vistazo a los espacios abiertos para tener una idea de lo que se quiere y refinar la búsqueda.

Facilidad de acceso

Teniendo en cuenta a todos los huéspedes, averiguar cómo acceder a las diferentes habitaciones del área de recepción.

Las personas mayores, las personas con movilidad reducida, los niños, cochecitos a veces tienen dificultades para acceder a determinadas zonas. Algunas indicaciones también son esenciales para cualquiera que se pierda durante el día.

Lugar de la ceremonia

Si has decidido hacer la boda en la iglesia, hay espacios con capillas o parroquias disponibles. Para las bodas civiles, hay salones, jardines y otros espacios disponibles en algunos lugares.

Capacidad de ubicación

También es importante conocer la capacidad del lugar, porque hay demasiados matrimonios que no se pueden celebrar en ningún sitio. Si se espera un gran número de personas, se debe garantizar la capacidad y no descartar invitaciones para el espacio. El lugar debe ser adecuado para la boda, no al contario.

Fecha límite

Esta información ayuda a completar la lista de invitados. Cuando el tiempo de respuesta de los invitados termine, se puede establecer el número de invitados presentes.

Decoración e iluminación del sitio

Muy importante: ¿la finca se encarga de la decoración o se debe encontrar un decorador adicional? Es importante tener en cuenta que muchos lugares lo añaden como un servicio extra, por lo que el precio final variará en consecuencia.

También es importante preguntar si se puede consultar con otros decoradores, aunque ya ofrezcan servicios de decoración e iluminación.